Wolfsburg anuncia lateral Paul Verhaegh, ex-Augsburg

Divulgação/VfL Wolfsburg

O Wolfsburg anunciou, na última segunda-feira (7), a contratação do lateral direito holandês Paul Verhaegh. O jogador de 33 anos assinou um contrato até o fim da temporada de 18-2019 e usará a camisa 3 nos Lobos.

O atleta é um dos jogadores mais experientes da Bundesliga. Passou as últimas sete temporadas no Augsburg, sendo seis delas como o capitão do time – por isso, é muito identificado com a torcida da equipe da Bavária. Ao todo, ele marcou 19 gols – sendo 15 de pênalti, uma de suas especialidades – em 173 jogos disputados.

Além disso, ele esteve presente na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, compondo o elenco daquela Holanda que fora a terceira colocada do torneio. O jogador também foi eleito como um dos melhores laterais direitos da Bundesliga da temporada de 2014-15, quando o Augsburg terminou na quinta colocação na tabela de classificação.

Verhaegh chega para ser uma solução ao Wolfsburg. Na última temporada, a lateral direita era um dos principais problemas da equipe, que por pouco não foi rebaixada para a 2.Bundesliga. Sebastian Jung, titular na maior parte das partidas, não transmitia muita confiança e por muitas vezes o polonês Jakub Blaszczykowski era improvisado no setor. Além dele, os Lobos contrataram também o lateral brasileiro William, que estava no Internacional.

“Depois de sete fantásticos anos, é um pouco estranho o fato que eu não vestirei a camisa do Augsburg novamente. Mas eu fiz essa escolha conscientemente porque eu quero fazer algo novo já que estou chegando ao fim da minha carreira” – disse.

Stefan Reuter, diretor do Augsburg, seu ex-clube, comentou sobre essa contratação e agradeceu aos serviços prestados jogador: “Verhaegh foi uma das importantes peças do desenvolvimento do Augsburg nos últimos sete anos porque ele sempre deu tudo de si para o sucesso da equipe, tanto fora quanto dentro do campo.”

“Eu estou encantado de ter novamente uma oportunidade de começar um novo desafio nesse ponto da minha carreira. Existe uma equipe sendo construída no Wolfsburg e eu quero ser parte disso, ajudando o clube a conquistar o seus objetivos. Eu tive anos maravilhosos no Augsburg, e eu nunca vou esquecer deles. Eu tenho que ser grato ao Augsburg e eu desejo ao clube, à equipe, a todos os funcionários e os torcedores tudo de bom” – finalizou Verhaegh.