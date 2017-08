Mönchengladbach visa melhor futuro na temporada diante do Rot-Weiss Essen

Foto: Divulgação/Borussia Mönchengladbach

A nova temporada se aproxima, assim como a estreia do Borussia Mönchengladbach, diante do Rot-Weiss Essen, equipe das ligas regionais da Alemanha, que inclusive enfrenta a equipe sub-23 dos Potros. O confronto será realizado nessa sexta-feira (11) no Stadion Essen, às 15h45.

O brasileiro Raffael, atual maior goleador do elenco e Patrick Herrmann, atualmente o jogador com o maior número de jogos, falaram sobre a temporada que se aproxima: “Estamos todos felizes que as coisas (jogos oficiais) estão voltando após um longo período de preparação”, disse o meia-atacante brasileiro, endossado por Herrmann, “El Flaco”: “Sempre há aquele frisson em relação a partida de abertura da temporada, mas ao mesmo tempo estamos conscientes da dificuldade do trabalho que teremos pela frente”, disse o alemão.

Apesar de ser início de temporada, o treinador Dieter Hecking não poderá contar com cinco jogadores para a partida de abertura. Tobias Strobl, Timothee Kolodziejczak e Josip Drmic, que tiveram lesões longas, estão totalmente descartados, assim como Tony Jantschke e Reece Oxford, atualmente treinando de forma individual, em processo de recuperação de pequenas lesões.

Ao longo da pré-temporada, Hecking visou dar oportunidade a todos jogadores do elenco, incentivando uma briga sadia pela condição de titular. O assistente técnico Dirk Bremser falou a respeito dessa competição: “Você pode ver que há uma grande competição para cada posição. Todos jogadores querem a titularidade”, disse o membro da comissão técnica dos Foals. Já o comandante dos Potros resolveu falar em relação ao próximo adversário, o Essen: “RWE tem uma boa equipe e certamente terão um papel importante na liga regional este ano. Com certeza não será uma partida em que você ganhará com facilidade”, explanou o treinador.

Após uma pré-temporada insatisfatória, o Borussia terá agora a missão de comprovar que o período tem pouca relevância, geralmente importante apenas no aspecto físico. Depois da estreia na DFB Pokal contra o Essen, os Potros tem o Colônia pela frente no Rhinederby, logo na estreia da Bundesliga.