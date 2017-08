Bundesliga anuncia novas regras na arbitragem e arquibancadas para a próxima temporada

Bongarts/Lucas Schulze

Uma das melhores e mais disputadas ligas do mundo, a Bundesliga anunciou, na última quinta-feira (10), mudanças no regulamento de, principalmente, regras fora das quatro linhas para a temporada que está prestes a começar. A principal divisão do futebol alemão está indo para a sua 55ª edição.

Assim como na Supercopa entre Bayern e Borussia Dortmund, todos os jogos do Campeonato Alemão terão o árbitro assistente de vídeo. A intenção é ser justo com todas as equipes para que não existam polêmicas envolvendo os julgamentos das pessoas que apitem os jogos. Além disso, os ex-árbitros Jochen Drees, Günter Perl e Wolfgang Stark, que não podem mais exercer a profissão pelo limite de idade, estarão ajudando como assistentes de vídeo.

Ainda no âmbito da arbitragem, a Bundesliga terá, pela primeira vez, uma mulher no quadro de juízes para essa temporada. Trata-se de Bibiana Steinhaus, de 38 anos, que apitou 80 jogos da segunda divisão desde 2007. “Sempre foi um sonho ser uma árbitra da Bundesliga. Saber que esse sonho vai se concretizar naturalmente me enche de alegria. Por um lado, é a confirmação do meu trabalho duro, e, do outro, é um grande incentivo a continuar trabalhando.”, disse.

Além disso, foi decretado que todos os clubes da Bundesliga e da 2.Bundesliga deverão ter, obrigatoriamente, uma cobertura em todos os assentos e lugares que os torcedores ficam de pé nos estádios – não se estendendo ao gramado. A intenção é fazer com que os fãs que assistem aos jogos não sofram com a chuva e permaneçam secos dentro das arenas.

Um outro ponto com o intuito de priorizar é o torcedor é o fato da presença de telões em todos os estádios, exibindo as partidas em tempo real, para que os torcedores tenham noção de, por exemplo, tudo o que os árbitros estão fazendo. A federação alemã e os dirigentes da Bundesliga prezam, exclusivamente, pelo bem estar do torcedor que acompanha as partidas do seu time, fazendo com que eles se aproximem cada vez mais dos estádios.