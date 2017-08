RB Leipzig goleia SF Dorfmerkingen e avança sem sustos na Copa da Alemanha

O RB Leipzig completou o seu dever fora de casa sem nenhuma preocupação, o atual vice-campeão da Bundesliga enfrentou o SF 1922 Dorfmerkingen em um jogo com ritmo de treino, os Touros Vermelhos golearam por 5 a 0. Os marcadores foram: Sabitzer (duas vezes), Werner, Poulsen, Keita.

Assim o RB Lepizig avançou para a segunda fase da Copa da Alemanha, no qual, o próximo adversário ainda será revelado em sorteio. Lembrando que a Pokal é disputada em jogo único de 90 minutos, prorrogação e pênaltis.



Já pela Bundesliga, o Rasen Ballsport Leipzig irá viajar até Gelsenkirchen para enfrentar o Schalke 04 no sábado (19/08 às 13h30 no horário de Brasília), jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Alemão.

Amanhã, Os Azuis Reais enfrentarão o Berliner FC Dynamo pela primeira rodada da DFB-Pokal, após o jogo, o Schalke irá voltar para Gelsenkirchen, assim começará a semana de treinamento para a estreia no Campeonato Alemão contra o RB Leipizg.