Hamburgo é derrotado pelo Osnabrück e dá adeus à Copa da Alemanha na primeira fase

Na Osnatel Arena o Osnabrück encarou o Hamburgo em partida válida pela 1ª fase da DFB Pokal 2017/18, neste domingo (13). Os violetas buscavam surpreender a tradicional equipe do norte alemão que queria chegar longe na competição.

E os mandantes foram eficientes e mesmo com um jogador a menos venceram pelo placar de 3 a 1 com gols de Savran, Heider e Arslan. Para os visitantes o gol foi marcado por Wood em cobrança de pênalti. O resultado classificou a equipe da Baixa Saxônia a próxima fase e para os dinos sobrou apenas a Bundesliga.

O próximo jogo do Osnabrück será diante do Chemnitzer no Community Arena pela 3. Liga. Já o Hamburgo enfrenta o Augsburg no Volksparkstadion pela Bundesliga, os jogos serão realizados no próximo sábado (19).

A equipe da casa abriu o marcador aos 39 minutos na boa jogada de Sangaré pela direita, o jogador se livrou dos marcadores e serviu para Savran mandar para as redes de Mathenia e colocar sua equipe em vantagem.

Na segunda etapa os mandantes fizeram o segundo aos 16 minutos Engel se livrou de Müller e tocou rasteiro para Heider apenas empurrar para o gol e aumentar a vantagem a sua equipe na partida.

E o terceiro gol veio aos 26 minutos no cruzamento rasteiro de Sangaré, a bola passou pelo meio da defesa e Arslan só mandou ao gol e ampliando ainda mais para sua equipe no jogo.

Ainda os dinos descontaram aos 29 minutos Wood em cobrança de pênalti marcou e não foi suficiente para os hamburgueses que acabaram sendo eliminados de forma precoce do torneio.

De virada Hannover vence Bonner e avança a fase seguinte

O Bonner enfrentou o Hannover no Sportpark Nord, a equipe do oeste alemão mediu forças contra um time que volta à elite nesta temporada e quer dar uma boa impressão a seus torcedores nesta temporada.

De virada os vermelhões venceram pelo placar de 6 a 2 com gols de Füllkrug e Harnik duas vezes, ainda completaram o marcador Karaman e Meier. Para os mandantes os gols foram de Lokotsch e Perrey. O resultado garantiu a equipe de André Breitenreiter na fase seguinte.

A próxima partida do Bonner será contra o Wiedenbrück 2000 nesse mesmo estádio pela Regionalliga West. Enquanto que o Hannover enfrenta o Mainz 05 na Opel Arena pela Bundesliga, os jogos serão no próximo sábado (19).