Lataral Oscar Wendt prorroga contrato com Mönchengladbach e declara amor ao clube

Foto: Reprodução/Borussia

O defensor Oscar Wendt assinou nesta segunda-feira (14) uma extensão de contrato com o Gladbach por mais um ano, mantendo-o no clube até Junho de 2019. O sueco, bastante experiente, está no clube desde 2011.

“Oscar se tornou uma parte crucial do elenco. Ele é parte importante do elenco e um de nossos líderes, portanto estamos contentes em recompensá-lo com uma extensão de contrato”, disse Max Eberl, diretor esportivo dos Potros. O lateral também falou sobre a felicidade em permanecer no clube por mais um ano: “Era meu desejo e objetivo estender meu contrato com o clube. Eu sempre disse que me sinto feliz no Borussia, eu amo jogar por esse clube e estou contente por continuar fazendo isso por mais tempo”, disse o sueco, que defendeu o clube em 137 oportunidades pela Bundesliga.

Wendt chegou ao Borussia Mönchengladbach em 2011 e desde então realizou 181 aparições com os Fohlenelf, marcando 13 gols. O defensor, de 31 anos, é um dos líderes do elenco, sendo o vice-capitão e parte fundamental do elenco. O lateral esquerdo chegou ao Gladbach após conquistar a liga Dinamarquesa e instantaneamente se tornou um jogador importante no clube – não dando chance a qualquer outro jogador da posição, caso de Nico Schulz, que teve pouco espaço e acabou negociado com o Hoffenheim na atual temporada, mesmo com bom desempenho no fim da temporada passada, aproveitando enquanto Wendt esteve lesionado.

Oscar Wendt iniciou sua carreira em seu país natal, defendendo as cores do IFK Göteborg, antes de se transferir para o FC Copenhagen, onde conquistou a liga nacional em quatro oportunidades, além de uma Copa da Dinamarca. Em sua seleção, Wendt teve 28 aparições – sem gols. Apesar disso, ele anunciou em Março deste ano a aposentadoria da seleção, visando dar mais foco para a sua carreira nos Foals.