Números e repertório colocam Lewandowski como completo centroavante

Foto: Bongarts - Ronny Hartmann | Getty Images

Se houver um jogador capaz de quebrar o duopólio Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no nos prêmios Bola de Ouro e The Best, é o líder do Bayern de Munique, Robert Lewandowski .

As estatísticas falam por si mesmas. Desde a sua chegada nas terras germânicas, na temporada 2010/11, o atleta atingiu confortavelmente números duplos em cada campanha do campeonato alemão desde: 22, 24, 20, 17, 30 e 30 tentos. Com 28 anos, é o segundo maior artilheiro. Atrás apenas do veterano peruano Claudio Pizarro (191) na lista dos marcadores estrangeiros da Bundesliga, e terceiro por trás de Pierre-Emerick Aubameyang e Gerd Müller no departamento de minutos por percurso (118, 117, 105).

Felizmente, ajudando-se aos seus objetivos que variam do simples ao espetacular – com ambos os pés, de jogos abertos e conjuntos – Lewandowski fica bem em companhia das lendas. Seu boletim de avaliação na Alemanha inclui 35 repertórios, cinco truques de chapéu e um histórico de cinco tentos. De suas 15 tentativas de penalidades, ele só perdeu uma. O impiedoso camisa 9 do Bayern recentemente adicionou selos postais gratuitos para seu inventário, também. Em 227 aparições da Bundesliga até os dias de hoje, atingiu 151 gols.

O jogador também tem um lado criativo. Nenhum dos times do elenco atual do campeonato alemão se aproxima da impressionante contagem de 54 assistências; O produto de um arranjo almofadado, uma bola de passagem de olho de coruja ou um visionário mais tipicamente associado com mestres do meio-campo. Ele está reescrevendo o livro de regras do atacante.

Apelidado de 'The Body' pelo ex-companheiro de equipe de Dortmund, Nuri Sahin , ele possui o físico de um modelo, a agilidade semelhante a um ginasta ganhador de medalha de ouro olímpica e a potência bruta para puxar um caminhão. Testamento para seu condicionamento sem igual, ele só perdeu 11 partidas em sete temporadas completas do futebol da Bundesliga.

Prolífico, altruísta e em forma, Robert Lewandowski deve ser considerado um dos atacantes, se não o mais completo, no futebol mundial de hoje – pense que Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic tenham entrado em um. O polo indomável ainda não criou uma lista curta de três jogadores do FIFA The Best, mas 2017/18 poderia ser o ano dele. Basta dizer que ele seria um destinatário digno do prêmio individual mais prestigiado do jogo bonito.