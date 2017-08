Em busca do inédito hexa, Bayern enfrenta Bayer Leverkusen na abertura da Bundesliga

Após três meses sem disputa, a Bundesliga está de volta. Uma das principais ligas do mundo tem a edição 2017/18 a ser disputada na tarde desta sexta-feira (18). Em campo, o Bayern de Munique vai receber o Bayer Leverkusen às 15h30, na Allianz Arena.

Apesar do inédito pentacampeonato nacional conquistado na temporada passada, os bávaros tentam apagar as críticas feitas pelo desempenho aquém do esperado em algumas ocasiões, principalmente na pré-temporada, quando foi goleado pelo Milan e derrotado na Audi Cup e não disputou pela primeira vez a decisão do torneio realizado em casa. O título da Supercopa da Alemanha diante do Borussia Dortmund não amenizou os comentários negativos e duvidosos.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen vem de uma temporada decepcionante, onde se livrou do rebaixamento na penúltima rodada e, depois de alguns anos, ficou fora de uma competição europeia. Com reformulações no elenco e na comissão técnica, o clube tenta trazer melhores dias aos seus adeptos.

No último fim de semana, as equipes entraram em campo pela primeira rodada da Copa da Alemanha. Enquanto os Leões venceram o Karlsruher por 3 a 0 na prorrogação, os bávaros atropelaram o Chemnitzer por 5 a 0 e avançaram para a segunda fase.

A novidade do confronto será a presença da arbitragem de vídeo, que começa a ser utilizada nesta temporada. Em todas as partidas do campeonato, o VAR será utilizado. O recurso foi implantado desde a Supercopa há duas semanas e tem total apoio para ser usado durante a Bundesliga. Serão 23 profissionais que irão atuar em todas as rodadas do certame, inclusive três que se aposentaram na temporada passada, como Dr. Jochen Grees, Günter Perl e Wolfgang Stark.

Estatísticas

Algumas estatísticas podem ser levadas em consideração, tanto pelos dois clubes quanto pela época do campeonato. Para se ter uma ideia, a equipe campeã nunca foi derrotada quando abriu uma nova edição da Bundesliga. Ao todo, são 12 vitórias e três empates. Será o quinto duelo entre os times válido pela primeira rodada da Bundesliga. Nos quatro confrontos anteriores, melhor para o Bayern, que venceu três e empatou um.

O Bayer Leverkusen se apega ao retrospecto para começar bem o Campeonato Alemão. Nos últimos 16 encontros, os Leões somaram pontos em nove partidas, com três vitórias e seis empates.

Ao longo da história, foram 78 enfrentamentos entre as equipes, com 45 vitórias do time de Munique, 16 empates e 17 triunfos leoninos. No último confronto, goleada bávara por 5 a 1 no palco do duelo desta sexta-feira (18).

Com muitos desfalques, Bayern tenta começar com pé direito

Jogar a primeira partida do Campeonato Alemão diante de um estádio completamente lotado e com o favoritismo para conquistar mais um troféu apontado em seu favor. Com esse cenário o Bayern de Munique vai entrar em campo na Allianz Arena. Ainda assim, o time vermelho quer esquecer os resultados aquém do esperado na pré-temporada e ser dominante nas terras germânicas.

Para a rodada inicial da Bundesliga, o técnico Carlo Ancelotti tem uma penca de desfalques. O goleiro Manuel Neuer ainda não se recuperou de uma cirurgia no pé, que o tirou dos últimos jogos da temporada passada e da Copa das Confederações. Além dele, os zagueiros Jérôme Boateng e Javi Martínez, o lateral-esquerdo Bernat e os meio-campistas Thiago Alcántara e James Rodríguez, principal contratação da temporada, não reúnem condições de jogo por estarem no departamento médico.

Apesar dos desfalques importantes, Ancelotti afirmou que será um difícil encontro por não ter noção de como os adversários entram em campo no início da temporada. Além disso, o técnico destacou virtudes do oponente e citou que, apesar da pré-temporada ruim, a satisfação pelos resultados positivos nos jogos oficiais deu ânimo.

"A pré-temporada não foi fácil. Muitos jogadores estavam de férias quando começamos, então foi difícil se preparar para a viagem para a Ásia. Mas tudo está indo de acordo com o plano, nosso ritmo é bom no momento. Sinto-me pronto para o jogo e espero que a equipe possa fazer uma boa exibição. A primeira partida é sempre difícil, especialmente porque você não consegue avaliar os oponentes. Leverkusen tem nova filosofia de jogo. Estamos ansiosos para começar contra eles. O primeiro jogo é sempre difícil, mas acho que estamos prontos para a partida e espero que tenhamos uma boa exibição", falou.

Sob nova direção para mudar rumos

Após fazer história na mesma Allianz Arena, Heiko Herrlich saiu do recém-promovido à 2. Bundesliga Jahn Regensburg para o Bayer Leverkusen. O objetivo é trazer novas filosofias após uma temporada decepcionante. Distante das primeiras posições, longe das vagas classificatórias aos torneios europeus e livre do rebaixamento apenas na penúltima rodada. Depois da assombrosa temporada, o Bayer Leverkusen busca um recomeço positivo.

Para o primeiro teste da Bundesliga, os Leões não poderão contar com Jedvaj, que sofreu fratura na pré-temporada e desfalca o time por um bom tempo. Contratado junto ao Borussia Dortmund, Sven Bender deve fazer sua estreia com a camisa do Bayer. No meio de campo, Dominik Kohr também deve estrear e atuar ao lado de Charles Aránguiz como dupla de volantes.

Em entrevista coletiva, o treinador preferiu deixar as estatísticas de lado e se concentrar na expectativa de um bom início e surpreender o principal favorito ao título da competição.

"Se eu me apegasse às estatísticas, não teria vindo à conferência de imprensa nem iria ao jogo. As estatísticas têm sua respectiva importância, mas não me interessam. Estou cautelosamente otimista de que os jogadores relacionados estejam com totais condições de jogo. Eu acredito na coragem e nas forças do time e queremos conseguir alguma coisa em Munique para levarmos a Leverkusen", disse o treinador.