Mönchengladbach surpreende e anuncia retorno do veterano atacante Raúl Bobadilla

Foto: Divulgação/Borussia

O Borussia Mönchengladbach surpreendeu na manhã desta quinta-feira (17) ao anunciar o retorno do atacante de origem argentina Raul Bobadilla em vínculo válido por dois anos. Com opções limitadas no ataque, os Potros recorreram à contratação do paraguaio.

O atacante, que também tem nacionalidade paraguaia - e inclusive defendeu a seleção em dez oportunidades em sua carreira, tendo estreado em Março de 2015. Ele começou sua carreira no River Plate e posteriormente se transferiu para o Concordia Basel, anotando 18 gols em 28 jogos antes de ir para o Grasshopper, clube o qual defendeu por dois anos, com 26 gols em 47 apresentações.

O retorno de Bobadilla surpreende pelo desempenho que o atacante teve enquanto defendeu as cores dos Foals. Em sua primeira temporada (2010-2011) o atacante marcou quatro gols em 30 partidas, e apenas três vezes em 14 partidas na temporada subsequente. Depois disso, ele foi emprestado até se transferir de forma definitiva para o Young Boys, da Suíça. O último clube de Bobadilla foi o Augsburg e novamente o desempenho passou longe de ter algum destaque – foram 21 gols em 94 partidas. O paraguaio também é bastante lembrado por ter marcado o único gol do triunfo inesperado do Augsburg diante do Bayern de Munique na Allianz Arena em 2015.

“Tivemos um longo período de pensamento e decidimos que ainda havia espaço para a contratação de um atacante. Queríamos um jogador de estilo diferente”, disse Max Eberl, diretor esportivo dos Potros, endossado pelo comandante Dieter Hecking: “Eu queria um jogador diferente em relação a Hazard, Raffael e Lars. Eu sei que meus jogadores sempre sentiram isso jogando contra ele”, afirmou Hecking.

O atacante também falou sobre o retorno ao seu antigo clube: “Estou feliz em estar de volta a minha velha casa. Eu sei da minha situação no time, mas estou pronto para lutar pelo meu lugar”, disse o centroavante.