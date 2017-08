Com atuação da arbitragem de vídeo, Bayern supera Leverkusen na abertura da Bundesliga

O atual pentacampeão Bayern de Munique recebeu o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira (19) em jogo válido pela abertura da Bundesliga, disputado na Allianz Arena, em Munique. Os bávaros superaram os aspirinas por 3 a 1, com gols de Süle, Tolisso e Lewandowski, enquanto Mehmedi descontou para os visitantes.

Na próxima rodada da Bundesliga o Bayern terá o Werder Bremen, fora de casa, como adversário, enquanto o Bayer Leverkusen buscará seu primeiro triunfo na competição diante de sua torcida, na BayArena, contra o Hoffenheim. Ambas as partidas serão disputadas no sábado (26).

Tolisso comanda Bayern avassalador na etapa inicial

Sem perder tempo e visando recompensar a torcida após uma pré-temporada preocupante, o Bayern de Munique iniciou a partida incomodando o goleiro Leno, obrigando-o a realizar uma boa intervenção logo aos 4’, em finalização de Tolisso. Alguns minutos depois, os bávaros rapidamente chegaram ao primeiro gol da partida, com outro estreante: Süle. O defensor aproveitou bola levantada na área por seu ex-companheiro de Hoffenheim Rudy para abrir o placar na Allianz Arena, ratificando o domínio dos mandantes nos minutos iniciais.

Os aspirinas tentaram responder logo na sequência, com finalizações de Mehmedi e Bellarabi, no entanto Ulreich teve participação importante para evitar o empate. Os donos da casa voltariam a marcar aos 18’, novamente em bola parada, dessa vez com Tolisso, destaque da equipe na etapa inicial. O francês aproveitou assistência de Vidal após um escanteio para anotar o segundo tento dos bávaros.

O meio-campista recém contratado junto ao Lyon quase marcou mais uma vez aos 30’, todavia levou azar em sua conclusão, acertando a trave de Leno. Acuado, o Leverkusen pouco fez na primeira etapa, chegando com alguns lampejos nos minutos afinais, em jogada de Baily.

Bayern tem pênalti concedido após utilização da arbitragem de vídeo e liquida a fatura

Antes do início da etapa complementar, uma chuva torrencial atrasou o retorno das equipes por alguns minutos – enquanto isso, os torcedores bávaros continuaram cantando loucamente nas arquibancadas. Retomando para o campo, os aspirinas até que tiveram um início decente, essencialmente pela entrada de Julian Brandt, dando mais ímpeto ofensivo a equipe.

O Leverkusen, no entanto, não contava com um pênalti absolutamente infantil cometido por Charles Aránguiz, que derrubou Ribery – o francês sequer disputava a bola. A sinalização, entretanto, foi assinalada somente após uma consulta do árbitro Tobias Stieler ao árbitro assistente de vídeo. Na cobrança, Robert Lewandowski cobrou com extrema categoria para ampliar a vantagem bávara.

O Bayern continuara dominando todas as ações ofensivas da partida, eis que Julian Brandt realizou uma excelente jogada individual pela esquerda antes de assistir Mehmedi, em finalização de rara felicidade, anotar um belíssimo gol para os visitantes, dando alguma esperança para o torcedor. Khor, em uma boa apresentação, quase diminuiu o prejuízo alguns minutos depois, mas parou em grande defesa de Ulreich.

Experiente, a equipe do Bayern de Munique gerenciou a posse de bola nos minutos finais e esteve próximo de sacramentar o triunfo através de Robert Lewandowski, que frente a frente com Leno, pecou na finalização e mandou para fora, mas nada que impedisse a vitória do Bayern na abertura da Bundesliga.