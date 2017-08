Mais eficiente, Darmstadt vence St. Pauli e assume liderança provisória da 2. Bundesliga

O Darmstadt enfrentou o St. Pauli no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor em partida válida pela abertura da 3ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (18). As duas equipes ainda invictas na competição buscavam mais um triunfo no campeonato.

Em duelo disputado os mandantes foram eficientes e venceram pelo placar de 3 a 0 com gols de Grosskreutz, Kempe em cobrança de pênalti e Stark. Ainda os visitantes perderam um pênalti com Allagui. O resultado deixou os liliens provisoriamente na liderança com 10 pontos. Já os piratas estão em nono com 4 pontos.

A próxima partida do Darmstadt será diante do Duisburg na Schauinsland-Reisen-Arena na próxima sexta-feira (25). Enquanto que o St. Pauli recebe o Heidenheim no Millerntor-Stadion no próximo sábado (26).

E os visitantes tiveram uma boa chance de abrir o marcador na cobrança de escanteio batido por Buchtmann na cabeça de Bouhaddouz, o marroquino mandou em cima de Heuer Fernandes que fez grande defesa.

A resposta dos liliens foi em seguida no arremate de Sobiech, o atacante arriscou cruzado e Himmelmann deu um leve toque e mandou para escanteio. Mas aos nove minutos abriram o marcador na bola levantada por Sirigu a área, Sobiech não conseguiu desviar e sobrou para Grosskreutz de chapa mandar no canto e deixar sua equipe na frente do marcador.

Depois tiveram mais uma oportunidade de aumentar na cobrança de escanteio batido por Kempe na cabeça de Kamavuaka que mandou em cima de Himmelmann e o arqueiro espalmou.

Na etapa final a equipe da casa teve um pênalti a seu favor aos quatro minutos, Avevor derrubou Grosskreutz dentro da área. Na cobrança, Kempe bateu e converteu para os liliens aumentando a vantagem.

Mesmo em desvantagem no placar os piratas foram pra cima e Buchtmann arriscou de fora da área e obrigou Fernandes a fazer uma linda defesa. E aos 23 minutos tiveram um pênalti a seu favor ao ver uma mão de Sirigu dentro da área. E na cobrança, Sami Allagui bateu e o goleiro português defendeu. Ainda o tunisiano tentou se redimir ao tentar de letra só que parou na trave.

Mas aos 37 minutos o time da casa marcou o terceiro no cruzamento feito por Steinhöfer na cabeça de Boyd em cima de Himmelmann, o goleiro defendeu só que no rebote Stark mandou as redes, decretando os três pontos a sua equipe.

Aue saiu na frente do marcador só que Braunschweig conseguiu o empate

No Eintracht-Stadion o Eintracht Braunschweig encarou o Erzgebirge Aue, os leões buscando sua segunda vitória na competição teve pela frente um time que trocou seu comando na última semana e que ainda não venceu nesta temporada.

O duelo foi truncado e terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Khelifi. Para os visitantes o gol foi de Nazarov. Com o resultado os leões estão na quinta colocação com 5 pontos. Já os violetas marcaram seu primeiro ponto e estão em 14°.

A próxima partida do Eintracht Braunschweig será diante do Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion na próxima segunda-feira (28). Enquanto que o Erzgebirge Aue recebe o Nuremberg no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no próximo sábado (26).