Jogo Wolfsburg x Borussia Dortmund AO VIVO hoje na Bundesliga 2017-18 (0-0)

Tarde de reencontro: o polonês Jakub Błaszczykowski reencontrará o Borrusia Dortmund. O atleta ficou por oito anos - entre 2007 e 2016 - na equipe aurinegra, onde é ídolo. Por lá, conquistou duas Bundesligas (2010-11 e 2011-12), uma Copa da Alemanha (2011-12), duas Supercopas (2013 e 2014) e foi titular da equipe que foi vice-campeã européia, em 2013.

Błaszczykowski pelo Borussia Dortmund, em 2013. (Foto: Bongarts/Lars Baron)

PROVÁVEL BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Piszcek, Bartra, Sokratis, Zagadou; Castro, Sahin, Götze; Pulisic, Aubameyang, Philipp.

PROVÁVEL WOLFSBURG: Casteels; Verhaegh, Knoche, Udokhai, Gerhardt; Bazoer, Camacho; Blaszczykowski, Didavi, Hinds; Mario Gómez.

A equipe de Peter Bosz, porém, tem problemas bem mais consideráveis para a partida. Titulares incontestáveis, Raphael Guerreiro, Marco Reus e Julian Weigl estão fora por lesões e Ousmane Dembelé cumprirá suspensão. Para aumentar a lista de problemas, o lateral esquerdo Marcel Schmelzer rompeu o ligamento na última semana e também está fora. A boa notícia fica pela expectativa da volta de Mario Götze, diagosticado com um doença rara na última temporada, aos gramados.

O time de casa tem alguns problemas para a partida. os zagueiros Brooks, com problema na coxa, e Bruma, recuperando-se de uma cirugia no joelho, estão de fora. Desse jeito, a dupla titular na defesa dos Lobos deferá ser formada por Robin Knoche e Felix Uduokhai. Além disso, o português Vieirinha desfalcará a equipe por conta de uma lesão no tornozelo.

Para esse jogo, que será disputado na Wolkswagen Arena, o árbitro será Robert Hartman, sendo auxiliado por Christian Leicher e Markus Schüller.

O Borussia Dortmund resolveu apostar em jogadores que se destacaram por outros times na última Bundesliga. Mahmoud Dahoud, Ömer Toprak e Maximilian Philipp chegaram de, respectivamente, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen e Freiburg. Para completar a lista, o jovem zagueiro Dan-Axel Zagadou, capitão das seleções de base da França, também foi contratado.

Para essa temporada, o Wolfsburg, do técnico Andries Jonker, investiu em reforços para tentar evitar o que aconteceu na última temporada: John Anthony Brooks, vindo do Hertha Berlin, Ignacio Camacho, do Málaga e Paul Verhaegh, do Augsburg, foram os principais jogadores anunciados pela equipe. Além deles, o brasileiro William, Marvin Stefaniak,Kaylen Hinds, Landry Dimata e Ohis Felix Uduokahi também foram contratados.

Por sua vez, o Borussia Dortmund não teve uma temporada tão ruim quanto a do rival dessa partida, mas não foi espetacular. Com muitos problemas e desperdiçando, principalmente, pontos contra equipes da parte de baixo da tabela, o Borussia Dortmund terminou na terceiro colocação, atrás de Bayern de Munique e RB Leipzig, nem ameaçando brigar pela salva de prata. O grande destaque da equipe foi o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, artilheiro do campeonato com 31 gols.

O que aconteceria no restante do campeonato seria totalmente dessa primeira rodada e o Wolfsburg passaria muito sufoco no restante da competição com o risco de ser rebaixado para a 2.Bundesliga. Com péssimas atuações e resultados piores ainda, os Lobos tiveram que jogar o playoff de acesso contra o Eintracht Braunschweig. Com a superiodade técnica, o time alviverde superou o rival com um agregado de 2 a 0.

Já o Wolfsburg iniciou o campeonato da temporada passada com uma atuação sólida contra o Augsburg. Mesmo jogando fora de casa, na SGL Arena, os Lobos mostraram um ótimo futebol e, através de um golaço de Daniel Didavi e um de Ricardo Rodriguez, de falta, garantiram os seus três pontos daquela campanha. Confira os gols dessa partida:

Na abertura da última Bundesliga, o Borussia Dortmund começou vencendo, mas não convencendo. Os jogadores comandados por, à época, Thomas Tuchel derrotaram o Mainz 05. Em um jogo bastante disputado, os aurinegros contaram com a força da torcida no Signal Iduna Park e com dois gols do artilheiro Aubameyang para conquistar os três pontos. O japonês Yoshinori Muto descontou para a equipe visitante. Confira os gols dessa partida:

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Wolfsburg x Borussia Dortmund ao vivo na Wolkswagen Arena, valendo pela primeira rodada do Campeonato Alemão 2017-18. A transmissão começará na hora da partida, às 10h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!