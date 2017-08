Atacante australiano Leckie marca dois e Hertha bate Stuttgart na abertura da Bundesliga

Neste sábado (19), foram realizadas sete partidas válidas pela primeira rodada da temporada 2017/18 da Bundesliga. Em uma delas, o Hertha Berlin recebeu o Stuttgart em sua casa, o tradicional Estádio Olímpico de Berlim - o Olympiastadion.

E com dois gols de Leckie, que chegou ao time da capital nesta temporada, o Hertha saiu na melhor e venceu os visitantes por 2 a 0, com todos os tentos sendo anotados na segunda etapa.

Stuttgart começa assustando, mas donos da casa se recuperam

Para a estreia na liga nacional, o técnico húngaro Pál Dardái escalou a equipe da capital com algumas caras novas, que se destacaram na pré-temporada - como o atacante Alexander Esswein e o zagueiro holandês Karim Rekik.

Durante os primeiros movimentos, os jogadores da "Velha Senhora" pareciam nervosos. Aproveitando-se da situação, a equipe do Sul pressionava pelo lado direito do campo, com o meia Takuna Asano e o congolês Chadrac Akolo - que assustavam o goleiro Jarstein.

Passados alguns minutos, os donos da casa melhoraram na partida. Lançando-se ao ataque, o destaque começou a ir para o atacante Mathew Leckie - ex-Ingolstadt - que dominava seu marcador, o lateral-esquerdo brasileiro Ailton, e ameaçava a meta adversária.

O time de Berlim ainda teve mais chances de marcar por baixo, com o sérvio Vedad Ibisevic e com o meia Vladimir Darida e, pelo alto, com boas cobranças de escanteio. Mas as chances pararam ou nos defensores do Stuttgart ou na boa atuação do arqueiro Zieler.

Foto: Hertha Berlin/ Divulgação

Gol no início e domínio da partida

Mal começou o segundo tempo e o Hertha já abriu o placar: logo aos dois minutos, com uma bela jogada individual de Leckie que terminou com um chute certeiro no lado esquerdo do goleiro adversário.

Após o gol, os "Vermelhos" ainda esboçaram uma reação, mas sem sucesso. Passados 15 minutos, depois de boa cobrança de escanteio de Marvin Platternhardt, Leckie aproveitou o rebote da zaga para ampliar a vantagem: dois a zero Hertha.

Tentando reagir, o treinador Hannes Wolf promoveu duas mudanças em seu time: a entrada de Dennis Aogo e do experiente Holger Badstuber - ex- Bayern. As alterações deram certo e o time passou a criar mais chances concretas: aos 74, Asano quase marcou um golaço, mas acabou carimbando o travessão.

Com sua terceira e última alteração, o ex- Nice Anastasios Donis entrou no lugar de Akolo. Nos minutos finais, os visitantes pressionaram, com chutes perigoso de Donis. Mas ficou nisso, com o placar final de dois a zero para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Stuttgart recebe o Mainz em sua casa, no sábado (26). Já o Hertha visita o Borussia Dortmund.