Dortmund não toma conhecimento do Wolfsburg e estreia com vitória fácil

O Borussia Dortmund estreou bem na Bundesliga 2017/2018. Jogando fora de casa, os aurinegros, agora treinados por Peter Bosz, tiveram bom desempenho, e venceram o Wolfsburg por 3 a 0, gols marcados por Pulisic, Bartra e Aubameyang. Ainda tomado pela emoção, Bartra, formado no Barcelona, dedicou seu gol às vítimas do atentado ocorrido nesta semana na cidade da Catalunha.

Com a vitória, o Dortmund soma seus primeiros três pontos, e vai à liderança da Bundesliga devido ao saldo de gols. O Bayern de Munique vem em sequência, já que venceu o Leverkusen na sexta-feira (18). O Wolfsburg desce para a lanterna da competição, e já começa a preocupar seus torcedores para o restante da temporada.

Na próxima rodada, os Lobos vão jogar fora de casa, diante do Eintracht Frankfurt, na Commerzbank Arena. O jogo será realizado no próximo sábado (26), às 10h30. Já o Dortmund fará sua estreia em casa na Bundesliga. A equipe enfrenta o Hertha Berlim, também no próximo sábado, às 13h30.

Emoção e vitória encaminhada

O jogo começou bom para a equipe visitante. Logo aos 22 minutos da primeira etapa, Aubameyang foi lançado e dominou. Ele foi desarmado, mas a bola ficou com Götze, que tocou para Pulisic encarar a marcação e chutar no canto direito, sem chances para Casteels. Vale ressaltar que essa foi a primeira partida de Mario Götze depois de cerca de sete meses sem atuar.

O segundo gol foi um golaço. Bartra recebeu de Castro na esquerda, entrou na área, e arriscou. A bola encobriu o goleirão e entrou no ângulo esquerdo. Belo gol do zagueiro, que homenageou as vítimas do atentado de Barcelona, que deixou 14 mortos na última quinta-feira (17).

Participação do árbitro de vídeo e gol de Auba

O segundo tempo continuou como esperado. Com o Dortmund tomando as rédeas da partida, e o Wolfsburg precisando se lançar ao ataque, o jogo ficou fácil para os aurinegros. E o terceiro gol não demorou a sair.

Logo aos 15 minutos da segunda etapa, Pulisic caiu pelo lado direito, e, da entrada da área, cruzou rasteiro para Aubameyang, artilheiro da última temporada, apenas completar para o fundo das redes. Foi o quinto gol do gabonês em três jogos, contando a Supercopa da Alemanha e a DFB-Pokal.

Minutos depois, o Wolfsburg até chegou a marcar com Mario Gomez, mas o assistente marcou impedimento do atacante. O árbitro do vídeo confirmou a posição irregular de Gomez. O recurso voltaria a ser utilizado para a não-marcação de um pênalti para os Lobos. E foi só. Vitória tranquila para a equipe visitante.