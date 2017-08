Fortuna Düsseldorf supera Kaiserslautern e vence segunda partida consecutiva

O Fortuna Düsseldorf encarou o Kaiserslautern na Esprit Arena em partida válida pela 3ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (19). A equipe do oeste alemão buscando sua segunda vitória no campeonato enfrentou um time que ainda não tinha vencido e queria o triunfo a seu favor.

A equipe da casa jogou melhor e venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Bebou e Neuhaus. Com o resultado levou os rot-weiss na segunda colocação com 7 pontos. Já os diabos vermelhos estão em 15° com apenas um ponto.

E o próximo jogo do Fortuna Düsseldorf será diante do Sandhausen no BWT-Stadion am Hardtwald no próximo domingo (27). Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Eintracht Braunschweig no Fritz Walter Stadion na próxima segunda-feira (28).

O time da casa teve sua oportunidade logo no começo da partida em cobrança de escanteio batido por Giesselmann por baixo e Hennings arriscou rasteiro e mandou pra fora. Em seguida os visitantes responderam com Halfar só que foi interceptado pela marcação.

Depois os mandantes tiveram outra chance com Neuhaus ao tentar de fora da área e mandar sem direção. Mas aos 43 minutos conseguiram abrir o marcador na bola cruzada por Schmitz na cabeça de Bebou, o jogador togolês ganhou a disputa pelo alto e deixou sua equipe em vantagem.

Na etapa final os rot-weiss por pouco não fizeram o segundo na cabeçada de Schmitz, a bola foi descendo só que Marius Müller fez grande defesa e espalmou. Depois o goleiro apareceu mais uma vez ao intervir o arremate de Bebou com outra excelente intervenção.

Por pouco os diabos vermelhos não empataram na bola levantada por Fechner para Kastanner cabecear e mandar pra fora.

Mas aos 31 minutos o time da casa aumentou o placar com um belo gol de Neuhaus, o volante recebeu de Zimmer e em seguida arriscou de fora da área, aumentando a vantagem a sua equipe na partida. Ainda tiveram mais uma ocasião de gol com Bebou só que parou de novo em Müller.

Fora de casa Sandhausen goleia o Dynamo Dresden e assume provisoriamente a liderança

No DDV-Stadion o Dynamo Dresden recebeu o Sandhausen, os amarelos jogando diante da sua fanática torcida teve pela frente um time que começou bem a temporada e estava disposto a dar trabalho.

Num jogo onde os visitantes aproveitou suas oportunidades e venceu por 4 a 0 com gols de Paqarada, Höler, Wright e Daghfous. O resultado deixou os alvinegros na liderança provisória com 7 pontos. Já os amarelos estão em 10° com 4 pontos.

A próxima partida do Dynamo Dresden será diante do Bochum no Vonovia Ruhrstadion. Enquanto que o Sandhausen recebe o Fortuna Düsseldorf, os jogos serão realizados no próximo domingo (27).

Heidenheim saiu na frente, mas Duisburg conseguiu a virada em cinco minutos

O Heidenheim jogou contra o Duisburg na Voith-Arena, os blau-rot querendo engrenar na competição recebeu um adversário que ainda não tinha vencido na temporada e busca sua primeira vitória.

E o duelo foi disputado e terminou com vitória das zebras de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Stoppelkamp e Tashchy. Para os mandantes o gol foi de Glatzel. O resultado deixou as zebras na oitava colocação com 4 pontos. Já os blau-rot estão em 11° com 3 pontos.

O próximo confronto do Heidenheim será contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion no próximo sábado (26). Enquanto que o Duisburg recebe o Darmstadt na Schauinsland-Reisen-Arena na próxima sexta-feira (25).