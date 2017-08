Schalke 04 faz valer mando de campo e vence RB Leipzig na abertura da temporada

Após uma temporada completamente esquecível, o Schalke 04 realizou diversas modificações com o objetivo de apagar qualquer impressão ruim. A princípio, a estratégia e o planejamento começaram do jeito certo, e as expectativas iniciais foram atingidas. Na primeira rodada da Bundesliga, os Azuis Reais entraram em campo na tarde deste sábado (19) e venceram o RB Leipzig por 2 a 0, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. Bentaleb e Konoplyanka marcaram os gols do triunfo.

As equipes voltam a entrar em campo no próximo domingo (27). Às 10h30, os Touros Vermelhos encaram o Freiburg na Red Bull Arena, em Leipzig. Um pouco mais tarde, às 13h, os Azuis Reais medem forças contra o Hannover 96, na HDI Arena.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Apesar do equilíbrio e da bola estar concentrada no meio de campo, os donos da casa ficaram mais próximos de abrir o marcador. Por serem mais ativos no setor ofensivo, o time mandante conseguiu sair em vantagem. Aos 42 minutos, Upamecano cometeu entrada dura dentro da área e o árbitro Felix Zwayer marcou pênalti. Na cobrança, Bentaleb chutou no meio do gol e abriu o placar.

No segundo tempo, o RB Leipzig tentou empatar o jogo e pressionou um pouco mais durante boa parte da etapa complementar. Ainda assim, as finalizações não eram tão grandes. Exceto aos 17 minutos, quando Poulsen balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo jogador estar em impedimento. Pela eficiência, o Schalke ampliou a vantagem em seguida e conseguiu cadenciar a vitória. Aos 28 minutos, Harit deixa Konoplyanka com condições de finalizar dentro da área e o meia estufou as redes para marcar o segundo tento azul. Cada equipe ainda teve uma chance de marcar, mas desperdiçaram.

Foto: Daniel Roland|AFP|Getty Images

Em meio à disputa da Champions League, Hoffenheim vence Werder Bremen no fim

Pela manhã, Hoffenheim e Werder Bremen iniciaram suas disputas no Campeonato Alemão. O duelo foi realizado na Rhein-Neckar-Arena. Melhor para os donos da casa, que embora estejam com a mente na fase preliminar da Uefa Champions League, conseguiu vencer o oponente por 1 a 0. O gol foi marcado na parte final do jogo por Kramaric.

Os Hoffs entram em campo na próxima terça-feira, quando tentam avançar à fase de grupos da competição continental em duelo contra o Liverpool, a ser disputado no lendário Anfield Road. Pela Bundesliga, os times voltam a entrar em campo no próximo sábado (26), às 10h30. O Werder Bremen recebe o Bayern de Munique no Weser Stadium, enquanto o Hoffenheim encara o Bayer Leverkusen na BayArena.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. As duas equipes tiveram duas boas oportunidades de abrir a contagem. Primeiro os donos da casa chegaram com Demirbay e Nordtveit, que finalizaram dentro da área, mas erraram o alvo. Aos poucos, os Papagaios saíram para o jogo e também assustaram na reta final da primeira etapa. Primeiro, Kainz completou cruzamento com finalização à esquerda. Em seguida, Augustinsson dominou e chutou para Baumann fazer espetacular defesa.

O segundo tempo foi com mais movimentação, mas, em contrapartida, as finalizações precisas diminuíram. As modificações realizadas pelos dois treinadores tinham o objetivo de dar mais velocidade e marcar um gol necessário para ficar mais próximo da vitória. Melhor para os Hoffs. Aos 39 minutos da etapa complementar, Kramaric foi acionado e arriscou. A bola desviou e Pavlenka nada pôde fazer.