Com assistência de Walace, Hamburgo vence Augsburg e supera revés na Pokal

O Hamburgo enfrentou o Augsburg no Volksparkstadion em partida válida pela 1ª rodada da Bundesliga 2017/18, neste sábado (19). A equipe do norte da Alemanha que é a única a equipe a disputar todas as edições da competição, espera apagar as últimas temporadas de muito sofrimento e fazer uma campanha segura e encarou um adversário que lutará para não cair para 2ª divisão.

Em um confronto disputado os mandantes levaram a melhor e venceu pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Nicolai Müller. O resultado deu os primeiros pontos a equipe de Markus Gisdol. Já os rot não pontuaram nesta rodada.

A próxima partida do Hamburgo será contra o Colônia no Rhein Energie Stadion na próxima sexta-feira (25). Enquanto que o Augsburg recebe o Borussia M’gladbach na WWK Arena no próximo sábado (26).

Walace deu a assistência a Nicolai Müller fazer um belo gol

O confronto marcou o reencontro de Michael Gregoritsch com sua ex-equipe, o atacante austríaco foi negociado nesta temporada a equipe bávara. Foram duas temporadas vestindo a camisa hamburguesa e teve uma passagem de altos e baixos. Do lado dos dinos o brasileiro Douglas Santos sequer foi relacionado e o lateral deve está de saída para o PSV e por isso não jogou.

E aos oito minutos os mandantes abriram o marcador em cobrança de escanteio batido por Kostic, a defesa afastou e sobrou para Walace, o brasileiro tabelou com Hahn e em seguida cruzou para Nicolai Müller mandar de chapa e contar com a colaboração de Hitz, depois da comemoração o jogador acabou sem lesionado e acabou sendo substituído por Hunt.

Minutos depois a equipe da casa teve outra chance na bola levantada por Van Drongelen, o jovem zagueiro holandês substituía Douglas Santos, mandou na área Wood desviou de cabeça para Kostic de primeira mandar por cima.

Os visitantes tiveram sua oportunidade aos 31 minutos no cruzamento feito por Max para área e Finnbogason cabeceou fraco facilitando a defesa para Mathenia. O lateral depois arrematou ao gol e mandou sem direção.

Etapa final equilibrada e os dinos conquistam a primeira vitória na temporada

Na etapa final os mandantes tiveram uma boa ocasião numa jogada de contra-ataque, Hahn acionou Bobby Wood, o atacante estadunidense saiu em velocidade, mas Hitz no momento certo fez o corte só que errado e Hunt tentou encobrir e mandou em cima de Hinteregger.

O time mandante criou outra chance na bola parada com Hunt, o meia levantou a área e Hahn desviou de cabeça pra fora.

A equipe visitante tentou pelo alto e desta vez foi no levantamento de Schmid para o brasileiro Caiuby desviar sem direção a meta de Mathenia.

Do outro lado Walace por pouco não deixou sua marca após receber de Diekmeier e arriscar no cantinho só que Hitz atento fez boa defesa. Em seguida foi a vez de Waldschmidt desperdiçar, o jogador que entrou no decorrer da partida recebeu de Hahn e isolou para longe.

E o Hamburgo quebrou um tabu de sete anos, a equipe não vencia em estreias há mais de oito anos e derrotou naquela oportunidade o Schalke 04 pelo placar de 2 a 1 na temporada 2009/10.