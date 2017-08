Na estreia de Kevin-Prince Boateng, Freiburg e Frankfurt empatam sem gols

Não deu para nenhum dos times. Na estreia da Bundesliga para Freiburg e Eintracht Frankfurt, as equipes não conseguiram balançar as redes e ficaram no empate por 0 a 0. O ponto alto da partida foi a estreia de Kevin-Prince Boateng, que voltou a atuar na Alemanha, após passagem apagada pelo Las Palmas (ESP).

Com a igualdade, as equipes ficaram no meio da tabela, já que protagonizaram o único empate da rodada de estreia da edição 2017/2018 da Bundesliga. Agora, as equipes voltam aos treinos visando a próxima partida.

No próximo sábado (26), às 10h30, o Eintracht Frankfurt recebe o Wolfsburg, na Commerzbank Arena. Já o Freiburg tem tarefa dura, e vai até o leste alemão, enfrentar o RB Leipzig, na Red Bull Arena.

ARBITRAGEM DE VÍDEO ENTRA EM CENA OUTRA VEZ

Na primeira etapa, o jogo foi bastante parelho. Jogando em casa, a equipe da Floresta Negra sabia que precisava partir para cima do adversário, enfraquecido após a lesão de Fabian. E o Frankfurt tinha noção da fragilidade do oponente.

Mas, a primeira chance da partida foi da equipe visitante. Logo aos 16 minutos, Gacinovic cruzou da direita, e encontrou Falette livre na área. O zagueirão cabeceou pra fora, perdendo uma chance incrível.

No minuto seguinte, veio a primeira chance dos mandantes. Mas, o árbitro de vídeo apareceu mais uma vez na rodada. Aos 17 minutos, a bola ficou com Niederlechner, que escapou pela direita e cruzou para Kleindienst completar para o fundo das redes. A rbitragem pediu o recurso de vídeo e anulou o tento.

Aos 36, grande chance para a equipe visitante. Haller partiu livre pelo meio e encarou dois defensores. A bola escapou, mas voltou pra ele após bobeira da zaga e o atacante, de frente para Hradecky, chutou no travessão.

ESTREIA E PRESSÃO VISITANTE

No segundo tempo, as melhores chances foram dos visitantes. Principalmente com o jovem Haller. Aos 16, após bola cruzada da direita, o francês subiu mais que a zaga, mas não conseguiu alcançar a bola, e ela foi direto pela linha de fundo

Seis minutos depois, Kevin-Prince Boateng saiu do banco para fazer sua estreia com a camisa do Frankfurt. O camisa 17 entrou no lugar do Kamada. E não demorou muito para assustar o Freiburg. Cinco minutos após entrar, nova bola cruzada da direita, e Boateng parecia pronto para cabecear, mas foi atrapalhado por Falette. E parou por aí. Final de partida, e foco na próxima rodada.