Arminia Bielefeld derrota Bochum e permanece invicto na 2. Bundesliga

O Arminia Bielefeld enfrentou o Bochum na Schüco Arena em partida válida pelo encerramento da 3ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (21). Os arminen buscando manter o 100% de aproveitamento na competição enfrentou uma equipe que ainda não tinha vencido na temporada.

A equipe da casa foi mais eficiente e venceu por 2 a 0 com gols de Voglsammer e Kerschbaumer. Com o resultado deixou os arminen na liderança com 9 pontos. Já os camundongos estão em 15° com apenas um ponto.

O próximo jogo do Arminia Bielefeld será diante do Union Berlin no Stadion An den Alten Försterei. Enquanto que o Bochum recebe o Dynamo Dresden no Vonovia Ruhrstadion, os jogos serão realizados no próximo domingo (27).

E os donos da casa abriram o marcador aos 21 minutos após a defesa visitante sair jogando errado e Voglsammer foi oportunista e tabelou para Weihrauch que em seguida tocou de volta para o atacante mandar para o gol vazio e colocar sua equipe em vantagem.

O segundo gol saiu aos 35 minutos na bola levantada por Staude e depois Kerschbaumer deu leve desviou e tirou qualquer chance do goleiro Riemann que só observou e aumentou para o time mandante.

A equipe visitante mesmo em desvantagem foi pra cima e deu trabalho ao goleiro Ortega que fez boas defesas na partida e foi ganhando destaque no duelo. Depois o arqueiro apareceu no arremate do Stöger.

E os mandantes foram mais burocráticos na etapa final e deixou os camundongos com a bola e esperou o adversário no contra-ataque que está sendo uma das suas armas neste início de temporada.

Mesmo tendo mais posse de bola e chutando mais o gol a equipe visitante não conseguiu furar o bloqueio feito pelos donos da casa que conseguiram se defender e conquistou mais um triunfo na competição.