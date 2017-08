Stuttgart anuncia contratação de Santiago Ascacibar, ex-Estudiantes

Foto: Divulgação/VfB Stuttgart

Após começar a temporada mal, perdendo para o Hertha Berlin por 2 a 0, o recém-promovido Stuttgart anunciou, nessa terça-feira (22), a contratação do jovem volante argentino Santiago Ascacíbar, de 20 anos, que foi contratado junto ao Estudiantes por pouco mais que 7 milhões de euros.

O jogador vem para ser a nona contratação da equipe do treinador Hannes Wolf, que já havia contratado o belga Orel Mangala, de 19 anos, para essa posição. O objetivo do alemão é rejuvenescer ainda mais esse setor, que ainda conta com Anto Grgic, de 20 anos, Ebenezer Ofori, de 22, e Dzenis Burnic, de 19.

Mesmo jovem, Ascacíbar era titular absoluto do Estudiantes e uma das principais peças da equipe. Com o seu destaque, o jogador fez parte da seleção argentina no Sul-Americano e na Copa do Mundo sub-20, jogando onze jogos ao todo por essas duas competições. Além disso, esteve no Rio de Janeiro para disputar as Olimpíadas do ano passado.

Estreou profissionalmente pela equipe de La Plata no começo de 2016, e desde então jogou 46 jogos ao todo com a equipe que tem Juan Sebastian Verón como presidente. Santiago é visto com bons olhos na Argentina, sendo considerado um futuro jogador da seleção principal, alguns até consideram o atleta como “o substituto de Mascherano” na equipe atualmente dirigida por Jorge Sampaoli.

“A Bundesliga é uma das melhores ligas do mundo. Eu escutei ótimas coisas sobre o Stuttgart, vi algumas maravilhosas fotos dos fantásticos fãs e eu sei sobre a incrível atmosfera nos jogos. Eu estou muito ansioso para vestir essa camisa.” – disse Ascacíbar, que foi apresentado e usará a camisa 6 no novo clube.

Sobre a contratação, Michael Reschke, diretor do clube, disse: “Estávamos totalmente convictos da contratação de Ascacíbar, que é um jogador que chamou a atenção do departamento de olheiros e a minha há algum tempo. Geralmente, você não espera milagres de um jogador tão jovem, mas acreditamos que Santiago pode ser um fator decisivo para nós essa temporada. E isso será nitidamente cada vez mais possível no futuro.”