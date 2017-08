Hannover acerta com atacante brasileiro Jonathas, ex-Rubin Kazan

Google Plus

Foto: Divulgação/Hannover96

Visando aumentar e melhorar o seu elenco, o tradicional Hannover 96, que acabou de subir à elite do futebol alemão, anunciou nesta terça-feira (22) a contratação do atacante brasileiro Jonathas, que estava no Rubin Kazan, da Rússia. Ele assinou contrato por três temporadas. O clube alemão comprou o jogador por € 9 milhões, a maior quantia paga pela agremiação nesta janela de transferências.

“Eu estou muito satisfeito que essa transferência para o Hannover deu certo. Depois de jogar por muitos clubes, eu quero permanecer por um bom tempo em Hannover. Meu objetivo é ajudar que o clube permaneça na primeira divisão marcando gols. Eu só escutei coisas boas sobre a minha nova equipe”, disse o novo camisa 9 da equipe.

Criado na base do Cruzeiro, Jonathas teve a sua primeira oportunidade em solos europeus em 2008, quando assinou pelo AZ Alkmaar. No clube holandês, não jogou muito, mas foi bem nas poucas oportunidades que teve, o que lhe rendeu uma transferência para o Brescia.

Na terra da bota, o brasileiro teve destaque na Serie B da temporada 2011-12, quando marcou 16 gols e foi o artilheiro da sua equipe na competição. Na temporada seguinte, assinaria com o Pescara, campeão da segunda divisão, mas não repetiria as boas atuações na elite do futebol italiano: marcou apenas um gol em 12 partidas.

Com as más atuações, foi emprestado outros times, como Latina e Torino. Mas se destacou mesmo na temporada retrasada, quando foi jogar pela primeira na Espanha. No Elche, foi o principal jogador da equipe, marcando 14 gols naquela campanha em que o clube fora rebaixado por conta de questões administrativas.

Com as boas atuações, Jonathas assinou com a tradicional Real Sociedad, onde não repetiu as boas atuações. Desde a temporada passada defendia o Rubin Kazan, clube o qual reencontrou o seu bom futebol. Nessa temporada, ele já havia marcado três gols na Premier League Russa e era o principal atacante da equipe.