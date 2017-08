No primeiro duelo fora de casa, Bayern encara Werder Bremen visando engrenar na Bundesliga

Atual pentacampeão da Bundesliga, o Bayern de Munique irá ter mais uma tarefa difícil para construir o caminho para o tão esperado hexacampeonato. Os bávaros enfrentarão o Werder Bremen no sábado no Weserstadion, às 10h30 deste sábado (25), em jogo válido pela segunda rodada.

O Bayern de Munique começou a disputa do Campeonato Alemão com o pé direito, os bávaros venceram na primeira rodada o Bayer Leverkusen, destaque para a dupla de estreantes, Süle e Tolisso, ambos marcaram na vitória do pentacampeão.

Já do outro lado, o Werder Bremen está procurando uma reação no jogo de sábado, os verdes não conseguiram uma vitória na primeira rodada do campeonato. O Hoffenheim venceu em casa por 1 a 0.

Estatísticas

Algumas estatísticas podem dizer como será idealizado o confronto entre as duas equipes, o sistema defensivo do Bayern ainda está com muitos problemas, na última partida, o Bayern sofreu 20 chutes a gol do Bayer Leverkusen.

O Werder Bremen irá fazer o seu 900º jogo de Bundesliga em casa, e vindo de uma derrota, o clube irá querer mostrar uma reação para a sua torcida.

Nos últimos 15 duelos entre Bayern e Bremen, o Bayern de Munique leva a melhor com 15 vitórias, 13 pela Bundesliga e 2 pela Copa da Alemanha.

O atacante polônes, que atualemente completou 29 anos, nos seus últimos 8 jogos contra o Werder Bremen, Lewandowski marcou dez gols contra os Verde-brancos.

Ancelotti conta com retorno de peças importantes

Voltando de lesões, o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Javi Martínez e Thiago Alcântara estão de volta para recompor o elenco, são peças chaves no elenco do Bayern de Munique. Mas ainda o departamento médico do Bayern possui Jérôme Boateng, Bernat e James Rodríguez. Quanto ao time a ser escalado, os três jogadores supracitados ainda não sabem se irão entrar em campo. O técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva, não confirmou a escalação e relembrou o último confronto disputado entre as equipes no Weserstadion.

"Thiago Alcântara, Javi Martínez e Neuer estão aptos novamente. Eu vou decidir sobre a escalação deles momentos antes da partida. No ano passado foi um jogo difícil em Bremen, mas é claro que queremos ganhar amanhã", afirmou o técnico.

Prevalecer mando de campo

Após começar a Bundesliga com derrota sofrida nos últimos minutos diante do Hoffenheim, o Werder Bremen encara o Bayern de Munique e visa a recuperação no torneio, a fim de evitar um primeiro semestre turbulento, como aconteceu na última temporada.

Em coletiva, o técnico Alexander Nouri mostrou respeito ao avaliar o adversário e declarou que a equipe está decidida a recuperar os pontos perdidos na primeira rodada do Campeonato Alemão.

"Trata-se de resultados, mas é nosso trabalho que irá mudar isso. Eu constantemente avalio os jogadores. Você pode ganhar contra qualquer adversário. Se colocarmos tudo em jogo, atacando e sendo corajosos, nós podemos conseguir um resultado", disse Nouri.