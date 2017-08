Com retorno de medalhões, Alemanha anuncia convocação para Eliminatórias

Foto: Anadolu Agency/Anadolu Agency

Após conquistar a Copa das Confederações na Rússia, a seleção alemã de Joachim Löw voltou a anunciar uma convocação nessa sexta-feira (25), dessa vez para duas partidas das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo, contra República Tcheca, fora de casa, e Noruega.

A seleção tetra-campeã mundial está com uma situação muito boa para se classificar para a Rússia. Com 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido em seis jogos, os alemães somam 18 pontos – estando com uma vantagem de cinco para o segundo colocado, a Irlanda do Norte, e de 9 para a própria República Tcheca, atualmente em terceiro lugar.

Löw provavelmente gostou do que foi apresentado e resolveu apostar novamente nos jogadores que foram utilizados na Copa das Confederações. Dos 24 convocados, 17 foram campeões há alguns meses e voltam a figurar na lista da seleção alemã. As “novidades” ficam por conta do zagueiro Mats Hummels, dos meio-campistas Toni Kroos, Sami Khedira e Mesut Özil e dos atacantes Mario Gomez e Thomas Müller.

Além do título da Copa das Confederações, o período entre as temporadas 16/17 e 17/18 rendeu também a conquista do Europeu Sub-21, após a Alemanha derrotar a Espanha na grande final. Da equipe que conquistou esse triunfo, apenas Serge Gnabry, do Hoffenheim, foi convocado.

A principal ausência é Manuel Neuer. O goleiro se recupera de uma cirurgia no pé e voltou a treinar no Bayern de Munique nessa semana. A expectativa é de que o capitão da seleção esteja disponível para retornar aos gramados no mês que vem.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Paris Saint Germain)

Defensores: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Koln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdgier (Chelsea). Mats Hummels, Niklas Süle e Joshua Kimmich (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal) e Sebastian Rudy (Bayern de Munique).

Atacantes: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Hoffenheim), Mario Gomez (Wolfsburg), Thomas Müller (Bayern de Munique), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Timo Werner (RB Leipzig) e Amin Younes (Ajax)