Hamburgo é superior ao Colônia e mantém máximo aproveitamento na Bundesliga

O Colônia recebeu o Hamburgo no Rhein Energie Stadion em partida válida pela abertura da 2ª rodada da Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (25). A equipe dos bodes fazendo sua estreia diante da sua torcida queria mostrar serviço contra um time que buscará uma temporada mais estável.

Num confronto disputado os visitantes foram mais eficientes e venceram por 3 a 1 com gols de Hahn, Wood e Holtby. Para o time da casa o gol foi de Sörensen. Com o resultado deixou os dinos provisoriamente na liderança com 6 pontos. Já os bodes estão em 17° sem nenhum ponto marcado.

A próxima partida do Colônia será contra o Augsburg na WWK Arena no próximo dia 9 de setembro. Enquanto que o Hamburgo recebe o RB Leipzig no Volksparkstadion no dia 8 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana devido a realização da data Fifa.

Hamburgo abre dois gols de vantagem na etapa inicial na sua eficiência

Querendo dar uma resposta a sua torcida os bodes queriam o triunfo dentro de casa, mas quem começou atacante foram os dinos no arremate de Kostic de fora da área e passou longe da meta de Timo Horn.

Depois veio a resposta dos mandantes a seguir com Osako, o japonês arrematou bonito e obrigou Mathenia a fazer grande defesa.

Mais tarde os visitantes tiveram a chance de abrir o marcador aos 24 minutos em cobrança de escanteio batido por Hunt na cabeça de Wood e o norte-americano mandou pra fora. Só que aos 28 minutos conseguiram abrir o marcador, após cobrança de escanteio batido por Kostic, a defesa desviou e sobrou para Hahn arriscar cruzado e mandar no canto de Timo Horn, deixando sua equipe em vantagem.

E em seguida o time da casa teve a oportunidade de igualar no chute de Leonardo Bittencourt, o teuto-brasileiro arrematou com veneno e por pouco não marcou seu gol no confronto.

Mas aos 33 minutos os hamburgueses fizeram o segundo, Kostic cobrou a falta na área a defesa afastou mal e sobrou para Waldschmidt que tinha acabado de entrar servir para Wood mandar na saída de Timo Horn, e voltar a marcar na competição.

Antes o intervalo os bodes tiveram duas ocasiões de gol, uma com Hector ao arriscar de longe a bola bater na trave e a outra com James Horn que arriscou por cima da meta de Mathenia que só acompanhou.

Árbitro se machuca na etapa final, e Mavraj é expulso só que os dinos marcaram mais um

Os comandados de Peter Stöger voltaram com uma postura diferente e foram para cima do adversário e aos dois minutos, Córdoba recebeu de Guirassy e arriscou na trave. Em seguida foi a vez de Osako tocar para Clemens arrematar fraco.

E aos quatro minutos o árbitro da partida Felix Brych se lesionou após dar um pique no meio-campo e o confronto ficou paralisado por oito minutos. Depois quem assumiu seu lugar foi Sören Storks que jamais tinha apitado um jogo de primeira divisão. Em sua primeira aparição o árbitro expulsou o zagueiro e capitão Mavraj, e como o jogador já tinha amarelo foi expulso ao ter feito uma falta em Córdoba.

Mesmo com um homem a mais os bodes não aproveitaram as oportunidades e se afobavam na hora de descer ao ataque e quando chegou levou perigo ao gol de Mathenia no chute de Córdoba que o arqueiro fez uma excelente defesa na pequena área.

Os dinos esperou no contra-ataque e Kostic entrou na área e mandou uma bomba, obrigando Timo Horn a espalmar.

E aos 52 minutos a equipe da casa descontou na bola levantada por Jojic a área, Guirassy desviou para o zagueiro Sörensen mandar de chapa e dar esperanças a sua equipe na partida. Só que aos 60 minutos os visitantes decretaram a partida, após Ekdal roubar a bola de Osako e ir a ponta direita e cruzar para Holtby só escorar e dar a segunda vitória aos dinos na competição.