Darmstadt vence Duisburg de virada no fim e volta à liderança da 2. Bundesliga

O Duisburg encarou o Darmstadt na Schauinsland-Reisen-Arena em partida válida pela abertura da 4ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (25). As zebras tentando vencer pela primeira vez em casa enfrentou um time que começou bem a temporada e lutará para retornar a elite da próxima temporada.

A partida foi equilibrada e os visitantes venceram de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Marvin Mehlem e Stark. Para o time da casa o gol foi marcado por Stoppelkamp. Com o resultado deixou os liliens na liderança provisória com 10 pontos.

E o próximo jogo do Duisburg será diante do Arminia Bielefeld na Schüco Arena no dia 9 de setembro. Enquanto que o Darmstadt recebe o Bochum no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no dia 10 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana por conta da data Fifa.

O time da casa foi logo indo pra cima e o brasileiro Cauly Oliveira serviu para Stoppelkamp cruzar a bola na cabeça de Tashchy e o ucraniano mandou em cima do goleiro Heuer Fernandes. A resposta dos visitantes foi também em cruzamento feito por Kempe e o campeão do mundo Kevin Grosskreutz de chapa mandou em cima de Flekken.

Mas aos 25 minutos as zebras abriram o placar na bola levantada na área por Fröde, o zagueiro Höhn cortou mal e deu presente para Stoppelkamp só mandar por cima de Fernandes e deixar sua equipe em vantagem.

Por pouco os liliens não empataram numa bomba de Holland, o lateral pegou a sobra e mandou na trave. Só que aos 35 minutos conseguiram empatar a partida, o experiente Hamit Altintop levantou na área e Grosskreutz desviou de cabeça para o meio da área, a defesa cortou mal e na sobra Marvin Mehlem mandou uma pancada e fez um belo gol, igualando o duelo.

Antes do intervalo tiveram a oportunidade de virada com Kempe, o jogador recebeu de Grosskreutz e bateu colocado, levando perigo ao goleiro Flekken.

Na etapa final a equipe visitante continuou indo pra cima e Marvin Mehlem fez grande jogada pela direita e em seguida tocou para Sobiech arriscar mal. Depois o time da casa teve uma chance na cobrança de falta batido por Stoppelkamp só que Fernandes atento defendeu.

E aos 33 minutos os liliens tiveram um pênalti a seu favor cometido por Nauber em cima de Kempe. Na cobrança, o mesmo bateu e o goleiro Flekken defendeu. Mas dez minutos depois conseguiram marcar seu gol, no levantamento feito por Sirigu, a defesa cortou mal e sobrou para Stark dominar e arriscar ao gol e decretar mais um triunfo a sua equipe.

No duelo de bávaros Ingolstadt levou a melhor sobre o Greuther Fürth fora de casa

No Sportpark Ronhof Thomas Sommer o Greuther Fürth jogou contra o Ingolstadt no duelo entre times bávaros. As duas equipes tiveram um começo ruim na temporada tentavam se ressurgir no campeonato. Os Schanzer que mudaram de treinador esta semana ao trocar Maik Walpurgis demitido pelo interino Stefan Leitl ex-jogador do clube.

Os visitantes conseguiram vencer pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Kittel. Com o resultado levou os Schanzer para 14° com 3 pontos. Já os verdes estão em último com nenhum ponto ganho.

A próxima partida do Greuther Fürth será contra o Dynamo Dresden no DDV-Stadion no dia 8 de setembro. Enquanto que o Ingolstadt recebe o Erzgebirge Aue no Audi-Sportpark no dia 9 do mesmo mês.