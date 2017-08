Com dois gols, Lewandowski garante vitória do Bayern sobre o Werder Bremen

O Bayern de Munique teve dificuldade para vencer na segunda rodada da Bundesliga, ao contrário do Werder Bremen que perdeu novamente neste sábado (26), por 2 a 0, graças aos dois gols do polonês no segundo tempo da partida.

Jogando em casa, no Weserstadion, o Werder Bremen foi valente. Empurrado por sua torcida, conseguiu garantir o seu objetivo por 70 minutos:não deixar o atual campeão jogar. Por sua vez, o Bayern de Munique dominou ao longo da partida, mas não conseguiu mostrar o que se espera dele.

Em uma partida aberta, o time da casa teve um ataque muito mal aproveitado, dificultando a busca do resultado. Os bávaros, tiveram 18 finalizações, sendo oito a caminho do gol. Agora o Bayern de Munique soma seis pontos - os mesmo de Borussia e Hamburgo. Já Werder Bremen amarga a última posição.

O campeonato alemão sofrerá uma pausa, devido as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. O Bayern joga no dia 9 de setembro, sábado, contra o Hoffenheim. O Werder Bremen enfrentará o Hertha Berlin, domingo (10), às 10h30.

Pressão inicial e primeiro tempo sem gols

No primeiro tempo, ao contrário do que muitos esperavam, o jogo foi bem aberto. Lá e cá. O Bayern começou dominando, logo aos seis minutos Sule carimba o travessão com um chute forte. O goleiro Pavlenka conseguiu frustar várias chances do time visitante. Werder começava a crescer na partida aos 28', o time chegou pela primeira vez com perigo na área do time bávaro com Augustinsson que chutou para fora e, desperdiça grande chance.

Neste instante conseguia dominar a bola no campo adversário. Em contra-ataque do Bayern, Robben toca dentro da área para Thiago Alcântara tentar o passe na pequena área, mas Pavlenka afasta o perigo. Logo é a vez do Werder Bremen, Kruse dribla o marcador e chuta colocado, mas a bola explode na defesa.

O time começa acreditar e a torcida vem junto. O Bayern tenta ir pra cima mas o camisa um do Bremen fica bem colocado a todo instante. A bola começa não chegar em Lewandowski. Porém, Robben tem a melhor chance e desperdiça: o jogador que estava livre, raspou a cabeça na bola, que passou beirando a trave. Os visitantes definem bem, tem mais posse de bola, mas no fim deixaram a desejar .

Em três minutos Lewandowski aparece e salva o dia

No segundo tempo, o Bayern começou jogando com sua característica, tocando a bola e indo para o ataque. Já o Bremen ficou na defensiva , esperando a melhor oportunidade para o contra-ataque.

A melhor oportunidade veio aos 54 minutos. Em cobrança de escanteio, Arturo Vidal escora de cabeça, e Pavlenka que estava em cima da linha da bola, salva o time da casa. No minuto seguinte, o chileno tenta novamente, desta vez fora da área e novamente defesa do goleiro.

Com a moral em cima, o Werder Bremen consegue jogar de igual para igual . Fazem uma boa marcação e partem para o ataque. No fim, erra no passe final devido a um ataque lento.

Aos 63', o torcedor começou a ir junto com o time. Em contra-ataque do Werder Bremen, Eggstein tenta o passe dentro da área, mas erra e mata a jogada do time da casa. O Bayern dá a resposta com Lewandowski, quem aparece? Claro, Pavlenka fica com com a bola e faz uma excelente partida.

Mas, a estrela do polonês começa a brilhar aos 72 minutos. Coman cruza pelo lado direito e Lewandowski faz de letra, abrindo o marcador. Müller que entrou bem no lugar de Ribery e tentou um arremate, mas o goleiro fez a defesa. Aos 75' em uma jogada individual, Lewandowski matou a partida. O camisa 9 driblou dois, chutou e mandou no meio das pernas do goleiro. 2 a 0.