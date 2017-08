Diretor do Bayern, Hasan Salihamidzic enaltece Lewandowski: “Sensacional"

Foto: Patrik Stollarz - AFP | Getty Imagens

O Bayern de Munique teve que ser paciente para conseguir a vitória fora de casa, neste sábado (26), contra o Werder Bremen que estava sendo empurrado por sua bela torcida, por 2 a 0. O Werder conseguiu segurar os bávaros até os 70 minutos da etapa final. Logo após brilhou a estrela do artilheiro Lewandowski, com dois gols no duelo, três em duas partidas.

O diretor esportivo do clube, Hasan Salihamidzi elogiou o time adversario que estava compacto e não permitiu as chances do time, que no final soube aproveitar no momento certo.

"Fizemos uma boa exibição. Mantivemos paciência e tiveram muitas chances, mesmo que não tivéssemos a bola final às vezes. Mas, no final do dia, marcamos e ganhamos com o aplomo. Hoje, Robert Lewandowski provou mais uma vez que ele é essencial para a equipe, que ele é o melhor atacante da Bundesliga e um dos melhores do mundo”, falou.

No entanto, o camisa nove, destaca a partida difícil: "Às vezes, temos que ser paciente e esperar a nossa chance. Todos nós vimos o Werder era muito defensivo hoje. Não tivemos muito espaço, então não foi fácil marcar o primeiro gol", argumentou Robert Lewandowski.

A partida também foi marcado pelo retorno de Manuel Neuer, que ficou 130 dias fora, o mesmo que não escondeu a alegria e também comenta a forma do time.

"Estou feliz por estar de novo em campo e que ganhamos a partida. Transformamos uma boa exibição de defesa. Nós faltava visão pela frente no primeiro tempo, lutamos por muito. Werder tornou-se cada vez mais cansado na segunda parte, aproveitamos as nossas chances então. O mais importante para mim, foi que ganhamos a partida sem tomar gols", exclamou.

O técnico Carlo Ancelotti foi mais categórico ao falar do jogo e que no final é o resultado que vale: "Estou muito feliz com a vitória. Foi uma vitória importante em uma partida muito difícil. Nos esforçamos para encontrar espaço por uma hora. Você sempre vê espaço para melhorias como treinador, mas no final do dia só apenas os três pontos que contam ", explicou.