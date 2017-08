Union Berlin arranca empate diante do Arminia Bielefeld e ambos seguem invictos

O Union Berlin encarou o Arminia Bielefeld no Stadion An den Alten Försterei em partida válida pela 4ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (27). As duas equipes estavam invictas e começaram bem a temporada e queriam o triunfo para ficarem nas primeiras colocações.

Em um jogo movimentado o duelo terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Hartel. Para os visitantes o gol foi de Voglsammer. Com o resultado deixou a equipe da capital na quarta colocação com 8 pontos. Já os arminen estão em terceiro com 10 pontos.

A próxima partida do Union Berlin será diante do Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena no dia 10 de setembro. Enquanto que o Arminia Bielefeld recebe o Duisburg na Schüco Arena no dia 9 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana por conta da data Fifa.

E o time da casa queria mostrar serviço e teve uma chance de abrir o placar na boa jogada de Polter, o atacante cruzou rasteiro para Hartel que de letra desviou só que o goleiro Ortega conseguiu afastar o perigo. Depois foi a vez de Felix Kroos arriscar de fora da área e mandar por cima.

Os visitantes por pouco não abriram o marcador numa bomba de longe de Behrendt, o zagueiro arriscou do meio da rua e mandou no travessão. Mas os mandantes criaram mais uma ocasião de novo com Hartel só que o meia arrematou mal.

No início da etapa final os arminen abriram o marcador com um minuto de bola rolando, após forçar o erro do adversário a errar na saída de bola, Weihrauch serviu para Voglsammer mandar a bomba, sem chances para o goleiro Jensen.

Depois o time mandante foi pra cima e Hedlund arrematou em cima de Ortega fazer a defesa no susto. Mas aos 10 minutos chegaram ao empate, Pedersen cruzou rasteiro para Hedlund, o sueco não conseguiu arriscar e Polter ajeitou para Hartel mandar no canto e igualar a partida.

Ainda tiveram a chance de virada no arremate de Kreilach, o croata mandou de longe e bola parou na trave e na sobra Polter mandou em cima de Ortega fazer a defesa. O croata teve outra chance só que arriscou mal e pra fora.

Bochum conquista a primeira vitória no campeonato e virando contra o Dynamo Dresden

O Bochum enfrentou o Dynamo Dresden no Vonovia Ruhrstadion, os camundongos ainda n ao tinha vencido na competição e jogou contra um time que queria a recuperação e vinha disposto a dar trabalho.

E o time da casa foi mais eficiente e conseguiu a vitória de virada pelo placar de 3 a 2 com gols de Bastians duas vezes um deles em cobrança de pênalti, e ainda Hinterseer marcou outro. Para os visitantes os gols foram de Heise e Aosman. O resultado deixou os azuis na 13° com 4 pontos, a mesma pontuação dos amarelos que estão uma posição abaixo em 14°.

No próximo confronto o Bochum enfrenta o Darmstadt no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no dia 10 de setembro. E o Dynamo Dresden recebe o Greuther Fürth no DDV-Stadion no dia 8 do mesmo mês.

Fortuna Düsseldorf consegue a virada no fim e derrota o Sandhausen fora de casa e assume a liderança

No BWT-Stadion am Hardtwald o Sandhausen encarou o Fortuna Düsseldorf, os dois times que começaram bem o campeonato e estavam disputando a ponta da tabela num duelo de seis pontos.

A partida foi equilibrada e os visitantes venceram de virada por 2 a 1 com gols de Bebou e Hennings. Para a equipe mandante o gol foi de Höler. O resultado deixou os rot-weiss na liderança com 10 pontos. Já os alvinegros caíram para quinto com 7 pontos.

O próximo jogo do Sandhausen será contra o Eintracht Braunschweig no Eintracht-Stadion. Enquanto que o Fortuna Düsseldorf recebe o Union Berlin, os jogos serão realizados no dia 10 de setembro.