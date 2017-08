Estreia com pé direito: brasileiro Jonathas decide, Hannover bate Schalke 04 e permanece invicto

Hannover 96 e Schalke 04 fecharam a segunda rodada da Bundesliga neste domingo (27), na HDI-Arena, em Hannover. O time da casa venceu por 1 a 0, graças ao gol do atacante brasileiro Jonathan, recém-contratado dos donos da casa.

Os azuis reais chegaram empolgados para o confronto, uma vez que venceram com autoridade o atual vice-campeão, o Leipzig, enquanto o Hannover, recém-promovido à elite, conquistou um triunfo de grande relevância para as pretensões da equipe na temporada ao superar o Mainz fora de casa.

Com aproveitamento perfeito até aqui, o Hannover, 4º colocado com seis pontos, visitará o Wolfsburg na próxima rodada, enquanto o Schalke, 8º colocado com três pontos, diante de sua torcida na Veltins-Arena, tem confronto diante do também recém-promovido Stuttgart. As partidas serão realizadas após a data Fifa.

Hannover para em grande atuação individual de Fährmann na etapa inicial

O início do cotejo, apesar das expectativas que antecediam o confronto, não proporcionou um futebol de qualidade como estão acostumados os torcedores da Bundesliga. A primeira chance ocorreu aos 16’, quando Salif Sane aproveitou cobrança de falta para exigir uma excelente intervenção do arqueiro Rälf Fährmann. Depois dessa oportunidade, os donos da casa começaram a dominar as ações ofensivas do confronto, transformando Fährmann em elemento chave do duelo. O goleiro, em alguns minutos, realizou importantes defesas para evitar que o placar fosse aberto nos primeiros trinta minutos de partida.

Vencendo a maioria das segundas bolas, o Hannover conseguia impor seu ritmo diante do Schalke, não dando chances aos azuis reais de alguma reação em um possível contra-ataque. Faltou, no entanto, poder de conclusão por parte do time da casa, que criava chances sem conseguir concluir da maneira adequada. Dessa forma, apesar do domínio da equipe mandante, o placar permaneceu inalterado na etapa inicial.

Superior, Hannover alcança a vitória com gol brasileiro

A etapa complementar começou com uma pequena polêmica, após um pedido de pênalti por parte do Schalke, alegando toque na mão de Sane, todavia, com auxilio da arbitragem de vídeo, o juiz Patrick Ittrich, corretamente, não assinalou a penalidade a favor dos visitantes. Os azuis reais tiveram sua melhor oportunidade em toda a partida com Leon Goretzka, depois de jogada de Konoplyanka, exigindo excelente intervenção de Tschauner.

A história da partida, previamente dominada sem efetividade pelo Hannover, mudou depois da entrada do brasileiro Jonathas – que realizava sua estreia. Apenas com alguns minutos em campo o brasileiro aproveitou assistência de Bakarloz para empurrar a bola para o fundo das redes e abrir o placar. Inoperante ofensivamente, o Schalke não conseguia responder aos seguidos ataques do time da casa e não teve forças para buscar ao menos um empate.

Leipzig atropela Freiburg na etapa final e consegue recuperação

Após uma partida aquém do padrão apresentado pelo Leipzig ao longo da temporada passada, os Touros voltaram a ter alguns problemas diante do Freiburg, principalmente na etapa inicial, quando Niederlechner abriu o placar para os visitantes, no entanto, em uma exibição de gala, o Leipzig buscou uma incrível virada por 4 a 1, com gols de Werner, duas vezes, Orban e Bruma. Além disso, Augustin, recém-contratado, teve atuação de destaque na exibição dos touros vermelhos.