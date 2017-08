Borussia Dortmund age rápido e anuncia Yarmolenko para suprir saída de Dembelé

Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Após a saída de Ousmane Dembelé para o Barcelona, na segunda transação mais cara da história do futebol, o Borussia Dortmund voltou ao mercado e anunciou, nessa segunda-feira (28), a contratação de Andriy Yarmolenko junto ao Dínamo de Kiev por 25 milhões de euros. O jogador assinou um contrato até junho de 2021.

Com 27 anos, Yarmolenko há muitas temporadas vinha sendo especulado em clubes das grandes ligas da Europa, como Liverpool, Everton e até mesmo o Barcelona, mas nunca conseguiu concluir essas transferências. Com a investida dos aurinegros, o ucraniano viu a chance perfeita para brilhar nos principais campeonatos do continente:

“Eu sou muito grato ao Dínamo de Kiev por ter me permitido a perseguir o meu sonho de jogar em um grande clube europeu. Eu vou trabalhar duro em todos os treinamenos com o intuito de ajudar o Borussia Dortmund chegar ao nível mais alto possível, essa será sempre a minha prioridade.” – disse o jogador.

Estando desde 2007 no Dínamo de Kiev, Yarmolenko criou uma forte conexão pelo clube e era um dos principais ícones da torcida. Por lá, venceu três Campeonatos Ucranianos, quatro Supercopas e duas Copas da Ucrânia, sendo eleito o principal jogador do seu país em três oportunidades: 2013, 2014 e 2015. Além disso, foi o melhor jogador da Premier League Ucraniana das temporadas 2014-15, 2015-16 e 2016-17.

Com 1,89cm de altura, Yarmolenko é um jogador versátil que tem capacidade de jogar em qualquer posição do meio para frente, seja ela central ou pelos lados do campo. Possui uma boa visão de jogo, tanto que foi o jogador que mais assistências deu na Europa League de 2014-15, o que é um encaixe perfeito para o estilo de jogo de Petr Bosz, treinador do Borussia Dortmund.

Pela sua seleção, o artilheiro do último campeonato ucraniano soma 29 gols em 68 partidas, sendo convocado constantemente desde 2010. Além disso, Yarmolenko esteve presente na Eurocopa de 2012. Na sua carreira pelo Dínamo, são 137 gols em 340 partidas.

“Andrey é um jogador que acompanhamos há algum tempo, ele joga em alto nível tanto pelo seu clube como para a seleção da Ucrânia” – disse Michael Zorc, diretor de esporte do Borussia Dortmund, sobre o novo camisa 9 da equipe.