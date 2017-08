Kaiserslautern cede empate ao Braunschweig no fim e permanece no rebaixamento

O Kaiserslautern encarou o Eintracht Braunschweig no Fritz Walter Stadion em partida válida pelo encerramento da 4ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (28). Os diabos vermelhos ainda não tinham vencido nesta competição e jogou contra um time que vinha de dois tropeços seguidos.

E o duelo foi equilibrado e terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Reichel contra. Para os visitantes o gol foi de Hernandez. Com o resultado mantiveram os diabos vermelhos na zona de rebaixamento em 17° com 2 pontos. Já os leões estão em nono com 6 pontos.

A próxima partida do Kaiserslautern será contra o Holstein Kiel no Holstein-Stadion no dia 9 de setembro. Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o Sandhausen no Eintracht-Stadion no dia 10 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana por conta da realização da data Fifa.

Os visitantes foram para cima e logo no início da partida teve a grande oportunidade com aos 17 minutos com Khelifi, o suíço recebeu de Abdullahi e arrematou em cima de Marius Müller que fez boa defesa ao abafar. Em seguida foi com Zuck só que o meia-atacante isolou para longe.

Depois os diabos vermelhos criaram uma ocasião aos 21 minutos num chutão de Albaek para frente e Kastaneer desviou de cabeça em cima de Fejzic. E aos 25 minutos foi a vez de Halfar em cobrança de falta e tentou surpreender a todos ao mandar por baixo.

Mas aos 27 minutos os leões abriram o marcador, a jogada começou no campo de defesa com Reichel, o lateral lançou Abdullahi servir Khelifi em seguida passar para Hernandez mesmo caído mandar para as redes e colocar sua equipe na frente.

Na segunda etapa os mandantes quase empataram aos cinco minutos numa cobrança de falta levantado por Atik a bola chegou a cabeça de Osawe desviar e mandar no travessão, perdendo a chance de igualar.

Em seguida foram os visitantes num arremate de Valsvik, o zagueiro mandou ao gol sem direção a meta de Marius Müller.

Mesmo perdendo a equipe da casa continuou buscando o seu gol e Kessel levantou a área, a bola foi pegando efeito só que Fejzic deu um leve desviou e evitou que seria o empate. O lateral teve mais uma oportunidade aos 19 minutos ao arriscar de frente com o goleiro que fez uma grande defesa.

Por pouco a equipe visitante não aumentou aos 24 minutos após cobrança de escanteio a bola sobrou nos pés de Baffo, o zagueiro arriscou em cima de Müller que fez outra grande defesa na partida.

Só que aos 35 minutos os diabos vermelhos chegaram ao empate, Correia lançou da defesa para Kastaneer, o holandês dominou em seguida arriscou cruzado a bola desviou em Reichel e foi para o gol, igualando o confronto.