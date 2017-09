Após título europeu Sub-21, defensor Jeremy Toljan é contratado pelo Dortmund

Foto: Getty Images Sports

O Borussia Dortmund e Hoffenheim finalizaram a transação nesta quarta-feira (30) do campeão europeu da Sub-21, Jeremy Toljan. O jogador de 23 anos se despede depois de seis anos nos Hoffe e agora permanecerá até junho de 2022 na cidade de Dortmund .

Para firmar esta negociação, o jovem defensor da equipe Felix Passlack, 19, por empréstimo. Antes disso, O Borussia havia estendido o contrato com o jogador até 30 de Junho 2021.

Pela Bundesliga, Toljan fez 20 aparições na temporada passada, junto com Julian Nagelsmann alcançaram um histórico quarto lugar. E o mesmo desejou sorte.

“Quero apenas o melhor para o seu caminho com um dos principais clubes europeus. É um dos maiores talentos de seu ano”, expressou.

O diretor esportivo Alexander Rosen, do Hoffenheim não poupou elogios: “Quando você acompanha um jogador como Jeremy tanto tempo, em seguida, uma grande parte oscila em uma despedida, sem dúvida. Ele tem evoluído a partir de um grande talento para jogador da liga temperado”.

E Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, gosta da versatilidade do esportista: “Ele pode jogar à direita e à esquerda da defesa e foi uma estrela do sucesso da equipe alemã U21 no verão. Certamente é um jogador com enorme potencial para se desenvolver”, disse.