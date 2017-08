Promessa grega, Panagiotis Retsos é anunciado pelo Bayer Leverkusen

(Foto: Reprodução/Bayer 04 Leverkusen)

Um jogador muito especulado em muitas equipes nesse mês finalmente acertou o seu rumo: o zagueiro Panagiotis Retsos, de apenas 19 anos, foi anunciado nessa quinta-feira (31) como novo reforço do Bayer Leverkusen. Vindo do Olympiakos, o atleta assinou um contrato até junho de 2022.

“Bayer Leverkusen vem sempre jogando a Champions League nos últimos anos apesar de toda a disputa que envolve o Campeonato Alemão e isso realmente me impressionou. Uma oferta de um grande clube me deixa orgulhoso e eu estou muito ansioso para jogar a Bundesliga, uma das melhores ligas na Europa.” – disse Retsos, que está atualmente com a Seleção Grega, que fará um jogo contra a Estônia pelas Eliminatórias.

O zagueiro foi o capitão mais jovem, quando ainda tinha 18 anos, da história do Olympiakos, o atual campeão grego. Além disso, foi eleito como o melhor zagueiro do último Campeonato da Grécia. Por esses motivos, vem sendo convocado pelo treinador Michael Skibbe constantemente para representar a seleção do seu país.

Retsos é apenas a terceira contratação do Leverkusen nessa janela. Antes dele, Sven Bender, vindo do Borussia Dortmund, e Dominik Kohr, vindo do Augsburg, haviam assinado. Há ainda a possibilidade do atacante argentino Lucas Alario assinar com a equipe nesse Deadline Day.

Kevin Kampl vai pelo caminho contrário

Se Retsos está chegando, o volante esloveno Kevin Kampl está saindo: o jogador assinou um contrato de quatro anos e foi anunciado como novo reforço do RB Leipzig, que disputará a Champions League nessa temporada, por 20 milhões de euros.

Esse será o terceiro time de Kampl na Alemanha – previamente havia passado por Borussia Dortmund. O jogador da Seleção Eslovena também havia jogado pelo Red Bull Salzburg, da Áustria. Pelo Leverkusen, o jogador disputou 33 partidas, marcando 4 gols.

No RB Leipzig, Kampl se juntará a Naby Keita, Konrad Laimer e Diego Demme como opções para a volância do treinador Ralph Hassenhutl. Além do esloveno, Bruma, Jean-Kevin Augustin, Yann Mvogo e o próprio Laimer assinaram com o time e terão a sua primeira temporada na equipe.