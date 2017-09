Bayer Leverkusen anuncia chegada do atacante argentino Lucas Alario

Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen

Após uma pequena novela na qual o River Plate se recusava a dar o número da conta do banco para o atacante pagar sua cláusula de recisão, o Bayer Leverkusen no deadline day, enfim anuncia a contratação de Lucas Alario. Alguns dias atrás, uma foto do atacante vestindo a camisa do clube havia sido vazada, no entanto a cláusula ainda não havia sido paga, o clube afirmava que não havia recebido nenhum pagamento formal.

O seu empresário Pedro Aldavem havia dito em entrevista à rádio argentina La Red a seguinte declaração: "Eu falo pelo jogador, que já assinou contrato, que vai pagar a multa rescisória e que foi profissional, todo o restante não nos compete. Não é justo deixar Lucas como o que sai pela porta dos fundos". Agora, com o apoio da Bundesliga, o Bayer Leverkusen afirmou que a cláusula foi paga, no entanto ele ainda precisa ser liberado pela Associação Argentina de Futebol, o que o clube afirma que deve ocorrer nos próximos dias. Os valores da contratação e tempo de contrato ainda não foram informados.

Lucas Alario tem 24 anos, foi revelado pelo Colón em 2011, em 2015 o River Plate o contratou, e foi onde o jogador estourou e se tornou um dos destaques da campanha do título da Copa Libertadores. Em 2016 ele foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina para os jogos contra Uruguai e Venezuela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogador conquistou pelo River os títulos da Copa Libertadores 2015, Recopa Sul-Americana 2015 e 2016, Copa Suruga Bank 2015, Supercopa Euroamericana 2015, e a Copa da Argentina 2015/16, na qual ele foi destaque absoluto, marcando um hat-trick na final e sendo premiado como melhor jogador do torneio.