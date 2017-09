Guia VAVEL da Allianz Frauen Bundesliga 2017/18

Foto: Reprodução/DFB

A Allianz Frauen Bundesliga, o campeonato nacional de futebol feminino da Alemanha, começará nesse final de semana. Principal campeonato nacional de clubes no cenário da modalidade do velho continente, a temporada 2017/18 conta com 12 equipes, onde campeã e vice se classificam a UWCL em 2018/19, enquanto as duas últimas serão rebaixadas a 2.Frauen Bundesliga. O atual campeão é o Wolfsburg, que tentará o tetra.

Doze equipes e diferentes objetivos

O Wolfsburg chega credenciado como vencedor da competição na última edição e mesmo sem seu treinador, Ralf Kellermann, manteve o time vitorioso, que conta com diversas jogadoras experientes e de destaque internacional.

Atual vice-campeã, a equipe do Bayern de Munique aparece como o principal rival do Wolfsburg na luta pelo título alemão, se reforçando com diversas atletas, entre elas a artilheira da última Bundesliga, a atacante alemã Mandy Islacker, que defendeu o FFC Frankfurt na temporada passada. Além de Islacker, o time contratou duas campeãs da última Eurocopa Feminina: as holandesas Jill Roord e Lineth Beeerensteyn, ambas vindas do Twente.

O Turbine Potsdam, que chegou a liderar em alguns momentos da temporada passada, também se coloca como possível candidato a lutar - no mínimo - por vagas na UWCL, visto que manteve boa parte de seu elenco, se reforçando com jogadoras pontuais.

O mesmo pode ser dito para o Freiburg, que também mostrou bom futebol na última Bundesliga. Pelo tradicionalismo, também pode-se destacar o FFC Frankfurt, maior vencedor da competição com sete títulos, e que desde 2007/08 não sabe o que é levantar o trofeu da competição.

No pelotão intermediário, o SC Sand conta com uma jogadora brasileira, a lateral direita Letícia Santos, que chegou no clube no ano passado. O time da região de Bäden, foi finalista da Copa da Alemanha Feminina nas temporadas 2015/16 e 2016/17, perdendo em ambas as decisões para o Wolfsburg. SGS Essen e Hoffenheim são equipes que também não tiveram grandes perdas nos elencos, mas que também não se mostram a princípio como contenders na luta por vagas europeias. FF USV Jena, MSV Duisburg e os recém promovidos Werder Bremen e Colônia são as equipes que muito provavelmente lutarão contra o rebaixamento nessa edição.

A primeira rodada da competição terá início neste sábado (2).

10h - Wolfsburg x Hoffenheim

10h - SGS Essen x Bayern

No domingo (3), o complemento da rodada com os outros quatro jogos.

7h - FFC Frankfurt x Colônia

7h - Werder Bremen x SC Sand

8h30 - Turbine Potsdam x Jena

9h - Freiburg x MSV Duisburg

* Horário de Brasília