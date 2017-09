Apesar de vitória da Alemanha, Löw afirma: "Não estou satisfeito com a forma como jogamos"

Löw "Tivemos muita sorte" (GettyImages/ Divulgação DFB)

Com 100% de aproveitamento, a Alemanha saiu mais uma vez vitoriosa do seu sétimo jogo pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Enfrentou a República Tcheca, em Praga, e, mesmo lidando com um adversário que não era simples, venceu por 2 a 1. Timo Werner abriu o placar logo no início e a seleção Tcheca conseguiu o empate com Vladimír Darida num chute de fora da área. Foi apenas no segundo tempo, aos 43 minutos, que veio o gol da decisão de Mats Hummels. A ótima campanha alemã no Grupo C pode garantir a vaga já nesta segunda-feira a depender da combinação de resultados.

Na coletiva após a partida, o técnico Joachim Löw não ficou contente com o desempenho alemão mesmo com mais um triunfo na competição: "Não estou satisfeito com a forma como jogamos. Ganhamos, isso conta, mas foi preciso muita sorte. Tivemos muita posse de bola, mas não conseguimos chegar ao gol. Não tivemos grandes chances no jogo e quase terminamos com um empate”.

O treinador ainda falou sobre as suas pretensões iniciais e o motivo de não terem jogado assim: “Queria ter jogado com mais jogadores ofensivos em campo, mas a parte defensiva não seria suficiente. Tivemos muitas roubadas de bolas".

Assim como Löw, os jogadores também abordaram as fraquezas da Alemanha durante a partida. O capitão Thomas Müller, apontou as falhas: “Nós cometemos muitos erros hoje. A República Checa ficou de costas para o gol, mas acabamos servimos as bolas muitas vezes".

Categórico na sua análise sobre o jogo, Hummels também apontou: "Tivemos vários problemas, o maior foi a perda da bola. Não tivemos paciência suficiente, queríamos render mais e ter conseguido mais chutes ao gol”.

Já Werner foi mais brando em seu comentário, falando sobre o seu gol e a boa campanha da seleção: “Fiquei muito feliz com o meu objetivo, por isso foi um ótimo começo para nós. Esperávamos que os checos tivessem um bom desempenho porque era sua última chance na eliminatória da Copa do Mundo”.

A Alemanha volta a campo na próxima segunda-feira (4), na 8ª rodada das eliminatórias da Copa 2018, recebe a Noruega para a partida na Stuttgart Arena.