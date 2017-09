Bayern e Wolfsburg estreiam com vitórias na Frauen Bundesliga

Foto: Reprodução/DFB

A primeira rodada da Allianz Frauen Bundesliga teve fim nesse domingo (3). Foram 20 gols marcados nas seis partidas que ocorreram nesse final de semana, com destaque para a goleada do Wolfsburg diante do Hoffenheim, pelo placar de 6 a 0, além da ótima vitória do Bayern München fora de casa diante do SGS Essen.

Atacante polonesa Ewa Pajor marca primeiro gol da competição

Defendendo o título da temporada passada, o Wolfsburg começou sua campanha no sábado (2) da melhor forma esperada, com goleada jogando em casa. Cerca de 1500 torcedores viram Pernille Harder, destaque da seleção dinamarquesa na última Eurocopa Feminina e candidata a melhor jogadora do mundo esse ano, marcar duas vezes. Ewa Pajor marcou o primeiro gol da Frauen Bundesliga, Hansen, Breitner (contra) e Van Egmond completaram a goleada das Lobas.

O Bayern, atual vice campeão, também jogou no sábado e foi muito bem jogando fora de casa diante do Essen. Em uma vitória sem grandes sustos, com gols das estreantes Islacker e Vonkova, além de Laudehr marcando de pênalti, o time da Baviera marcous seus primeiros pontos na competição.

Vitória do SC Sand, da brasileira Letícia Santos

A lateral direita Letícia Santos foi titular e jogou os 90 minutos da vitória do SC Sand diante do recém promovido Werder Bremen. Nina Bürger, duas vezes, e a estrante Sylvia Arnold marcaram na ótima vitória por 3 a 0 do atual vice campeão da Copa da Alemanha.

O Turbine Potsdam, terceiro colocado na temporada passada venceu por 4 a 1 a equipe do Jena. Bianca Schmidt, Svenja Huth duas vezes e Anna Gasper marcaram para o Turbine, enquanto Karoline Heinze descontou para o time do Jena.

Nas outras duas partidas, vitória do FFC Frankfurt diante do Colônia por 2 a 0, gols de Jackie Groenen e Ana Maria Crnogorcevic. Além disso, o Freiburg venceu o MSV Duisburg por 1 a 0, gol de Lina Magull.

A segunda rodada da competição será realizada neste sábado (9).

8h - Bayern x Freiburg

9h - Jena x Werder Bremen

9h - SC Sand x Wolfsburg

9h - Hoffenheim x FFC Frankfurt

9h - Colônia x SGS Essen

9h - MSV Duisburg x Turbine Potsdam

* Horário de Brasília