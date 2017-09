Sem Marco Reus, Borussia Dortmund divulga lista de inscritos para Champions League

Foto: Alexandre Simões/Borussia Dortmund/Getty Images

A fase de grupos da Uefa Champions League começa a ser disputada na próxima semana, mas os times já divulgaram a lista de jogadores inscritos para o certame, conforme protocolo da entidade máxima do futebol no Velho Continente. O Borussia Dortmund evidentemente fez isso e trouxe novidades na relação. O meia Marco Reus, por não reunir condições de jogo durante esta fase, não teve seu nome entre os inscritos. Outro que também ficou fora foi Jadon Sancho, jovem de 17 anos adquirido no Manchester City no último dia da janela de transferências do futebol europeu.

Marco Reus sofreu grave lesão nos ligamentos do joelho na decisão da Copa da Alemanha – quando os aurinegros venceram o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 – e precisou sofrer intervenção cirúrgica. Pelo quadro médico pós-operatório, além do processo de recuperação, o jogador deve retornar aos gramados apenas no próximo ano. Em uma publicação em uma rede social, Reus reforçou essa ideia. “Meu principal objetivo é estar no pico de aptidão no próximo ano para que eu possa estar com força máxima na parte final da temporada”, disse. Tanto Marco Reus como Jadon Sancho podem ser inscritos no próximo ano se o Borussia Dortmund avançar às oitavas de final.

Foto: Alex Grimm|Bongarts|Getty Images

Outros atletas foram colocados em uma lista B, reservados para jovens atletas pertencentes ou não às categorias de base, o que confere ao time alemão a chance de adicionar algum atleta à lista de 25 jogadores em uma situação emergencial. Exemplo disso é o talento Christian Pulisic. Maximiliam Philipp, Zagadou, Yarmolenko, Ömer Toprak e Toljan, novos reforços da temporada, foram colocados na relação principal. No grupo H da Uefa Champions League, os comandados de Peter Bosz brigam por duas vagas contra o atual campeão Real Madrid, Tottenham e APOEL. O primeiro duelo será contra o time londrino no dia 13 de setembro, em Wembley.

Veja os inscritos do Dortmund para a UCL

Goleiros – Roman Bürki, Roman Weindenfeller, Dominik Reimann e Eike Bansen*;

Defensores – Dan-Axel Zagadou, Neven Subotic, Marc Bartra, Jeremy Toljan, Jan-Niklas Beste*, Sokratis Papastathopoulos, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Erik Durm e Till Schumacher*;

Meio-campistas – Nuri Sahin, Raphaël Guerreiro, Sebastian Rode, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic*, Shinji Kagawa, Gonzalo Castro, Julian Weigl, Jacob Bruun Larsen* e David Sauerland*;

Atacantes – Pierre-Emerick Aubameyang, Andrij Yarmolenko, Mario Götze, Alexander Isak, Maximiliam Philipp, André Schürrle e Janni Serra*.