Kimmich bate recorde, se iguala a Beckenbauer, mas minimiza: "Não sou um clone de Lahm"

Foto: Bongarts/Alexander Hassenstein

Joshua Kimmich encanta a todos por onde passa. O jovem, ainda quando jogava pelo RB Leipzig, fez Pep Guardiola adorá-lo e pedir a sua contratação ao Bayern de Munique. Pelos bávaros, impressionou desde o primeiro momento e ficou marcado pela sua qualidade em jogar em diversas posições diferentes – não importa se de zagueiro, volante ou lateral-direito, suas atuações continuavam em alto nível.

Com a aposentadoria da lenda Philipp Lahm, a Seleção Alemã e o Bayern precisavam de alguém que pudesse substituí-lo à altura. E foi justamente isso que Kimmich fez. O jovem bateu, na última segunda-feira (4), um recorde na seleção tetracampeã mundial: a vitória de 6 a 0 sobre a Noruega representou a 21ª partida consecutiva que Kimmich começou e terminou, se igualando a Franz Beckenbauer. Apenas Bergi Vogts está na frente dos dois, com 34 jogos.

“Foi uma fantástica tarde e uma brilhante atmosfera. Foi uma performance adequada.”, disse Kimmich na saída da partida, ocorrida na Mercedes-Benz Arena, que colocou a Alemanha em uma boa situação para se classificar para a Copa do Mundo, com 24 pontos.

Kimmich, mais uma vez, foi importantíssimo e ajudou na vitória com a assistência para o último gol, marcado por Mario Gomez. “Joshua é um dos maiores talentos que vi nos últimos 10 anos ou mais. Ele tem certa fome e desejo, ele quer sempre estar no topo do seu futebol em qualquer simples sessão de treinos. Eu acho que ele pode ter grande carreira.”, afirmou Joachim Löw, técnico da Seleção Alemã.

Jogando pela mesma posição tanto no Bayern quanto na Alemanha, é inevitável que não haja comparações por parte de todos os torcedores entre Kimmich e Lahm. Mas, sobre disso, o jovem diz: “Philipp (Lahm) teve uma carreira perfeita. Não dá pra substituir um jogador como esse exatamente do mesmo jeito que ele fez, mas é importante para mim para caminhar do meu jeito. Eu não quero que as pessoas me olhem como um clone do Philipp Lahm. Eu quero fazer as coisas como Joshua Kimmich.”, completou o jogador ao Sport Bild.