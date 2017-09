Primeira árbitra na história da Bundesliga, Bibiana Steinhaus faz sua estreia nesta rodada

Google Plus

Um dia histórico para a terceira rodada do campeonato alemão. A partida entre Hertha Berlin e Werder Bremen, no domingo (10), ficará marcado por ser o primeiro a ser apitado por uma árbitra, Bibiana Steinhaus.

Antes de apitar jogos, Steinhaus foi jogadora, atuando como zagueira em times pequenos na Alemanha. Quando decidiu parar de jogar, prestou concurso para arbitragem e tornou-se juíza em 1999 - desde 2005 é arbitra da Fifa, destacando-se e construindo uma importante carreira.

A policial de 38 anos, esteve sempre no meio da arbitragem, já que seu pai era árbitro e o atual companheiro é nada mais, nada menos do que Howard Webb, o antigo mediático juiz inglês, também antigo policial.

Atualmente, é uma das figuras mais respeitadas da arbitragem feminina, tendo apitado a final da Liga dos Campeões de 2017, a final do Mundial 2011 e a final dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres.

Hertha oferece desconto a torcedoras

Em comemoraçãoa ocasião, o Hertha Berlin ofereceu descontos às mulheres no Olympiastadion. Elas podem adquirir no máximo dois ingressos para a parte inferior do estádio.

O clube da capital está marcando o que ele denomina um "momento histórico”, e o técnico Pal Dardai também está na comemoração. "Desejo-lhe uma boa partida. Ela faz um trabalho muito bom", disse.