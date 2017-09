Buscando se manter no topo, Borussia Dortmund viaja para enfrentar Freiburg na Bundesliga

Tentando manter o seu perfeito aproveitamento de 100%, o Borussia Dortmund viajará até a Floresta Negra para enfrentar o Freiburg nesse sábado (9). Em partida válida pela terceira rodada da Bundesliga, no Schwarzwald-Stadion, os auringeros terão uma difícil missão para conquistarem esse objetivo. A arbitragem ficará por conta de Benjamin Cortus.

Um começo de temporada muito fraco, com uma derrota e um empate, para, respectivamente, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt, marcam o, até agora, Freiburg do treinador Christian Streich, que espera se recuperar desses resultados ruins após essa parada para a Data FIFA. Atualmente, a equipe da Floresta Negra está na 15ª posição, apenas uma acima da zona de play-off de rebaixamento.

O Borussia Dortmund, por sua vez, teve um começo dos sonhos: apresentando um bom futebol, a equipe aurinegra entende, cada vez mais, as imposições táticas do treinador Petr Bosz e o casamento, por ora, parece ser perfeito. A equipe atualmente está na liderança, apesar de estar empatada em pontos com outras quatro equipes, por conta de sua vantagem no saldo de gols.

Na última temporada, uma total vantagem para o Borussia Dortmund: no Signal Iduna Park, vitória por 3 a 1, com gols de Aubameyang, Piszcek e Guerreiro; Phillip descontou para o time da casa. No segundo turno, na Floresta Negra, outro triunfo aurinegro: 3 a 0, com Aubameyang, duas vezes, e Sokratis marcando. Vale ressaltar que a última temporada foi ótima para as duas equipes: o BVB garantiu vaga na Champions League e o Freiburg na Europa League.

Confiança em reforços é a esperança do Freiburg

Com esse início ruim, a diretoria do Freiburg ficou ativa nos últimos dias de mercado e trouxe o francês Yoric Ravet, que se destacou pelo Young Boys, da Suíça, para reforçar o ataque da equipe, dando mais uma opção de velocidade ao time de Christian Streich. Além dele, o jovem Ryan Kent, emprestado pelo Liverpool, também reforçou a equipe e provavelmente começará do banco de reservas.

Reforço, Ravet (10) é a esperança do Freiburg. (Foto: AFP/PATRIK STOLLARZ)

Uma mudança confirmada é a do volante Nicolas Höfler – que foi expulso na partida contra o RB Leizpig. Para o seu lugar, é provável que Amir Abrashi comece no time titular. Outro desfalque certo é o do jovem e promissor zagueiro Marc Oliver Kempf, com uma lesão no músculo posterior da coxa. O turco Caglar Söyüncü, que fez boa partida pela sua seleção durante a Data FIFA, deve ficar com a vaga.

A partida marcará o reencontro de Pascal Stenzel com o Borussia Dortmund. Criado na base aurinegra, o lateral nunca teve muitas chances no time principal e foi emprestado, na última temporada, ao Freiburg, onde se destacou e criou uma identificação com a torcida. Esses fatores fizeram com que o clube da Floresta Negra comprasse o seu passe por completo e, por isso, essa será o primeiro reencontro de Stenzel com o seu ex-clube.

Dortmund: manter o bom futebol é prioridade

Para essa partida, o treinador Petr Bosz tem uma dúvida: Marcel Schmelzer ou Dan-Axel Zagadou na lateral-esquerda. O alemão estava machucado, se recuperou durante a Data FIFA, mas ainda não tem a certeza de que terá ritmo de jogo suficiente para entrar em campo,e por isso é dúvida. Caso não jogue, a vaga ficará com o francês, que jogará improvisado mais uma vez.

A boa notícia e grande novidade é a possibilidade da presença de Julian Weigl no banco de reservas da equipe. Machucado desde a última temporada, o jovem volante apresenta uma boa recuperação e já voltou a treinar com bola. Teoricamente um titular absoluto, é questão de tempo para que o jogador da Seleção Alemã volte ao onze inicial dos aurinegros.

Por outro lado, Marco Reus, que se machucou novamente, Raphael Guerreiro, se recuperando de uma lesão no pé, Sebastian Rode, com estresse no osso, e Andre Schurrle, com uma lesão no músculo, estão de fora. A equipe deverá se manter a mesma que atuou contra o Colônia, no último jogo, se mantendo no esquema 4-3-3, e a expectativa é a de mais uma grande atuação.

Philipp reencontrará o Freiburg (Foto: Bongarts/Matthias Hangst)

Será o primeiro reencontro do atacante Maximilian Phillip com o Freiburg. Contratado pelo Borussia Dortmund nessa temporada, o alemão jogou na equipe alvinegra durante quatro temporadas e contribuiu com a boa campanha na última Bundesliga, quando conquistaram uma vaga para as fases preliminares da UEFA Europa League.