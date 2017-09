RB Leipzig vence fora de casa e encerra invencibilidade do Hamburgo na Bundesliga

O Hamburgo enfrentou o RB Leipzig no Volksparkstadion em partida válida pela abertura da 3ª rodada da Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (8). A equipe do norte da Alemanha começou bem a temporada e estava buscando manter o bom momento diante de um adversário duríssimo e que foi disposto a surpreender.

Em um duelo disputado os visitantes foram eficientes e venceram por 2 a 0 com gols de Keita e Timo Werner Com o resultado deixou os Touros Vermelhos na terceira colocação com seis pontos. Já os Dinos caíram para quinto com a mesma pontuação.

A próxima partida do Hamburgo será contra o Hannover na HDI-Arena no Norderby na próxima sexta-feira (15). Enquanto que o RB Leipzig recebe o Borussia Mönchengladbach na Red Bull Arena no próximo sábado (16). Antes, o Leipzig faz sua estreia na fase de grupos da Uefa Champions League e enfrentam o Monaco em casa na próxima quarta-feira (13).

Primeiro tempo movimentado e sem gols

Os visitantes queriam mostrar serviço e logo aos quatro minutos Keita arriscou de fora da área e mandou sem direção ao gol de Mathenia. Em seguida tiveram mais uma chance, Werner cruzou rasteiro para Augustin desviar a bola pegou no pé da trave e saiu.

A equipe de Ralph Hasenhüttl estava disposto a marcar o primeiro gol e aos 11 minutos Werner tocou para Orban chutar só que no momento certo Papadopoulos fez o corte. E o atacante da seleção alemã apareceu mais uma vez e foi parado por Mathenia que fez boa defesa.

E os mandantes começaram a se soltar na partida e aos 21 minutos Wood entrou na área, mas Halstenberg fez a intervenção e evitou o gol dos hamburgueses. Na melhor chance da partida foi num contra-ataque, Wood deu na medida para Kostic sair de frente com Gulacsi só que o sérvio desperdiçou que seria o gol da sua equipe.

Depois os dinos tiveram mais uma ocasião de gol aos 27 minutos com o brasileiro Walace ao pegar a sobra e mandar com perigo a meta de Gulacsi. O volante teve mais uma chance arriscando de longe, mas sem sucesso.

No final da primeira o time da casa teve outra oportunidade com Waldschmidt ao tabela com Wood e bater pra fora. Ainda o árbitro do jogo Deniz Aytekin não deu um pênalti para os visitantes, após Ekdal dividir com Werner e o sueco afastou antes do contato com o atacante. Na primeira impressão o comandante da partida marcou para a marca da cal, mas após a consulta da arbitragem de vídeo, acabou não marcando e dando só escanteio.

Keita e Werner despontam na segunda etapa

Na etapa final o time da casa perdeu uma boa chance de abrir o placar aos quatro minutos na cobrança de falta batido por Waldschmidt só que o jogador cobrou mal e isolou. O jovem atacante teve outra chance só que mandou pra fora.

Os touros vermelhos foram com tudo e pressionaram em busca do seu primeiro e aos 19 minutos Bruma tentou colocado só que Mathenia atento fez a defesa. Mas aos 22 minutos abriram o marcador numa cobrança de falta batido rápida por Demme, o volante passou para Keita que sem marcação mandou do meio da rua e fez um lindo gol, deixando sua equipe em vantagem.

Minutos depois criaram outra oportunidade numa linda jogada de Sabitzer que deu de calcanhar para Kampl cruzar rasteiro e Werner de carrinho mandar pra fora. Só que aos 30 minutos marcaram o segundo gol numa jogada de contra-ataque, Gulacsi defendeu o arremate de Waldschmidt a defesa afastou e Kampl deu um ótimo passe para Werner disparar em velocidade e sair de frente com Mathenia, marcando seu terceiro gol na competição.

Tentando uma reação os dinos criaram duas chances, uma com Wood só que o atacante arriscou fraco. E em seguida com Hahn ao arriscar colocado mandou sem direção e com isso os hamburgueses perderam a invencibilidade na Bundesliga.