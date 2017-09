Com foco na liderança, Bayern encara Hoffenheim fora de casa

Google Plus

Bayern de Munique: Neuer (c) – Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha – Rudy, Tolisso – Robben, Thiago, Ribery – Lewandowski. Técnico: Carlo Ancelotti

Hoffenheim: Baumann (c) – Bicakcic, Nordtveit, Hübner – Kaderabek, Demirbay, Rupp, Schulz – Uth, Kramaric – Wagner. Técnico: Nagelsmann

O Bayern de Munique volta a campo nesse sábado (9) às 13h30 pela 3ª rodada da Bundesliga, diante do Hoffenheim na RSOL Rhein-Neckar Arena, visando a manutenção de seu aproveitamento impecável até aqui, perante um adversário extremamente complicado.

Antes da pausa para a data Fifa, o Bayern triunfou diante do Werder Bremen por 2 a 0, também fora de casa, enquanto o Hoffenheim buscou um empate com o Leverkusen por 2 a 2 – em um bom início de temporada na Bundesliga, mesmo com a eliminação na Champions League.

Ancelotti alimenta dúvida para o confronto: Müller ou James Rodríguez?

Uma dúvida que todos os grandes treinadores gostariam de ter: Thomas Müller e James Rodríguez. O alemão esteve em excelente forma durante as duas partidas da Alemanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto o colombiano, de volta a melhor forma física, visa sua estreia com a camisa da equipe da Baviera.

O sul americano – artilheiro da Copa do Mundo de 2014 – demonstrou, diante do Brasil, estar de volta ao seu melhor futebol, demonstrando que Müller não alcançará a titularidade para esse jogo de maneira tranquila. A corrida por uma vaga na equipe titular do Bayern de Ancelotti está aberta.

“Ainda tomaremos a decisão sobre a presença ou não de James e Vidal, enquanto Boateng segue de fora, mas Javi Martínez certamente estará. O Hoffenheim é uma ótima equipe. Perdemos para eles na temporada passada e queremos uma atuação melhor dessa vez”, afirmou o comandante italiano dos bávaros.

Emprestado pelo Bayern, Gnabry quer deixar sua marca pelo Hoffe

Contratado na atual janela de transferências, o atacante promissor Serge Gnabry foi cedido por empréstimo pelo Bayern ao Hoffenheim, e o alemão deseja deixar sua marca para impressionar Carlo Ancelotti.

“Eu me sinto ótimo aqui. Sabia que a competição por uma vaga no ataque do Bayern seria complicada nesse momento, então o Hoffenheim, que estava interessado, buscou minha contratação. Estou aqui para seguir progredindo, assim como a equipe, que tenho acompanhado ao longo das últimas temporadas. Foi a decisão correta vir jogar aqui, para ter mais minutos em campo”, disse o atacante.

Impressionando a Alemanha – e também a Europa – o Hoffenheim continua seu excelente desenvolvimento ao longo das últimas temporadas, e teve até aqui um bom início de temporada na Bundesliga Na última campanha, o Hoffe conquistou uma vitória categórica pra cima do Bayern por 1 a 0, tento anotado por Andrej Kramaric, que realizou excelente temporada com a camisa do clube e ajudou Julian Nagelsmann e seus companheiros a alcançarem uma vaga pra à Champions League. O Hoffenheim, contudo, não teve sorte no sorteio e foi eliminado pelo Liverpool nas fases prévias da competição. Restará, ao menos, a chance de atuar na Europa League – talvez mais um caminho de sucesso a ser trilhado pelo técnico Nagelsmann.

“Uma coisa é certa – o Bayern não nos subestimará novamente. Penso que eles estão tratando essa partida como um jogo muito difícil, diferentemente do que aconteceu na temporada passada. Eles ficaram um pouco frustrados por não terem conseguido nos vencer”, afirmou o treinador do Hoffe.