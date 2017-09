Greuther Fürth empata com Dynamo Dresden no fim, mas segue no rebaixamento

O Dynamo Dresden enfrentou o Greuther Fürth no DDV-Stadion em partida válida pela abertura da 4ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (8). Os amarelos buscando a recuperação no campeonato jogou diante de um adversário que está em mau momento na temporada e já mudou de treinador.

A partida foi equilibrada e terminou em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Heise. Para os visitantes o gol foi de Hofmann. Com o resultado deixou os amarelos na 11° com 5 pontos. Já os verdes continuam na lanterna com apenas um ponto.

E o próximo jogo do Dynamo Dresden será contra o Jahn Regensburg na Continental Arena. Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Fortuna Düsseldorf no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, os jogos serão realizados no próximo domingo (17).

O time da casa abriu o marcador 36 minutos Duljevic o bósnio serviu para Heise lateral em diagonal arriscou ao gol e marcando um golaço para sua equipe o colocando em vantagem na etapa inicial.

Só que na segunda etapa os visitantes empataram aos 37 minutos Cigerci lançou Hofmann, o atacante grandalhão recebeu e bateu na saída do goleiro Schwäbe, igualando o conforto e dando o primeiro ponto a sua equipe no campeonato.

Fora de casa Jahn Regensburg supera o Heidenheim e vence a segunda na competição

Na Voith-Arena o Heidenheim recebeu o Jahn Regensburg, os blau-rot buscando se recuperar na temporada teve pela frente um time que queria subir na tabela de classificação e foi para tentar conquistar mais uma vitória.

Os visitantes foram melhor e venceram pelo placar de 3 a 1 com gols de Knoll, Mees e Grüttner. Para o time da casa o gol foi de Widemann. O resultado colocou os vermelhos na 10° com 6 pontos. Já os blau-rot estão na zona de playoffs em 16° com apenas 3 pontos.

A próxima partida do Heidenheim é diante do Bochum no Vonovia Ruhrstadion. Enquanto que o Jahn Regensburg recebe o Dynamo Dresden, os jogos serão realizados no próximo domingo (17).