Duisburg surpreende e goleia Arminia Bielefeld na 2. Bundesliga

O Arminia Bielefeld enfrentou o Duisburg na Schüco Arena em partida válida pela 5ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (9). Os arminen querendo manter a boa fase enfrentou uma equipe que queria se recuperar na competição e buscava fazer uma boa atuação longe de seus domínios.

Num confronto amarrado os visitantes se deram bem e venceram pelo placar de 4 a 0 com gols do teuto-brasileiro Cauly Oliveira, ainda marcaram Stoppelkamp e Onuegbu. Com o resultado levou as zebras para sétima colocação com 7 pontos. Já os arminen estacionaram na quarta colocação com 10 pontos.

A próxima partida do Arminia Bielefeld será diante do Darmstadt no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo domingo (17). Enquanto que o Duisburg recebe o Nuremberg na Schauinsland-Reisen-Arena no próximo sábado (16).

Os visitantes levaram perigo numa tabelinha entre Cauly e Stoppelkamp que entrou na área e mandou a bola em cima de Ortega que fez boa defesa. Só que aos 19 minutos conseguiram abrir o marcador após a falha de Dick, o lateral recuou mal e deu nos pés de Iljutcenko apenas servir Stoppelkamp de carrinho mandar as redes.

E o time da casa tentou a resposta num lançamento direto de Behrendt ao ataque e Weihrauch saiu de frente com Flekken, mas Erat no momento certo fez o corte. O mesmo jogador teve outra chance só que arriscou fraco ao gol e o arqueiro holandês pegou.

Na etapa final as zebras foram pra cima e tiveram uma boa oportunidade com o teuto-brasileiro Cauly Oliveira só que arrematou em cima de Ortega. Mas aos 10 minutos deixou sua marca ao ganhar do marcador e entrar na área para depois arriscar de canhota, mandando para o fundo do gol.

Não demorou muito para o camisa 20 marcar seu segundo gol na partida ao receber de Tashchy e arriscar cruzado, sem chances de defesa ao goleiro adversário. Já no final da partida aos 45 minutos Brandstetter recebeu livre e só tocou para Onuegbu apenas empurrar para o gol vazio e decretar o triunfo as zebras.

Holstein Kiel vence a terceira seguida superando desta vez o Kaiserslautern

No Holstein-Stadion o Holstein Kiel encarou o Kaiserslautern, os azuis em ascensão no campeonato enfrentou uma tradicional equipe que vive um mau momento na temporada e ainda não venceu na competição.

Os mandantes foram eficientes e venceram pelo placar de 2 a 1 com gols de Lewerenz e Vucur contra. Para os visitantes o gol foi de Andersson. Com o resultado levou o time do norte da Alemanha a terceira colocação com 10 pontos. Já os diabos vermelhos amargam a zona de rebaixamento em 17° com 2 pontos.

A próxima partida do Holstein Kiel é contra o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion na próxima sexta-feira (15). Enquanto que o Kaiserslautern enfrenta o Sandhausen no BWT-Stadion am Hardtwald no próximo sábado (16).

Na estreia de Hannes Drews, Aue derrota o Ingolstadt em pleno Audi-Sportpark

O Ingolstadt jogou contra o Erzgebirge Aue no Audi-Sportpark, os Schanzer tentando se reerguer no campeonato enfrentou um adversário que estava estreando seu novo treinador Hannes Drews, o jovem treinador de 35 anos é mais um da nova safra alemã de treinadores e os violetas buscando subir mais degraus na tabela.

A equipe mandante teve mais oportunidades na partida, mas os visitantes se saíram bem e venceram por 2 a 1 com gols de Köpke e Bertram. Para os donos da casa o gol foi de Lezcano. Com o resultado levou os violetas para nona colocação com 7 pontos. Já os Schanzer estão em 15° com 3 pontos.

No próximo jogo o Ingolstadt enfrentará o St. Pauli no Millerntor-Stadion no próximo sábado (16). Enquanto que o Erzgebirge Aue recebe o Holstein Kiel na próxima sexta-feira (15).