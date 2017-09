Após explica derrota para Hoffenheim: "Não estávamos 100% focados"

Google Plus

Foto: Alex Grimm / Getty Images

Jogando na Rhein Neckar Arena, o Bayern de Munique acabou sendo surpreendido pelo Hoffenheim e conheceu neste sábado (09), a sua primeira derrota na Bundesliga, por 2 a O.

Para o técnico Carlo Ancelotti o Bayern cometeu erros no ataque e com isso teve dificuldades para buscar o empate, mesmo mudando o estilo de jogo. "Foi uma partida difícil. Nós tentamos muito e criamos várias oportunidades. Mas não estávamos 100% por cento focados, às vezes. Não tínhamos muito espaço e tentamos criá-lo ao alternar o jogo. Tão bem trabalho hoje. Coisas como esta acontecem no futebol ", salientou.

Por outro lado, o goleiro Manuel Neuer foi categórico ao mencionar que a mudança de jogo, não funcionou. "Nós não tivemos muito espaço e tentamos criá-lo mudando de jogo. Isso não funcionou tão bem hoje", e destaca o desempenho da equipe, “começamos muito bem, jogamos muito bem e tivemos um controle firme em Hoffenheim. Tivemos algumas chances e deveríamos estar na frente. Nós não defendemos o ideal quando concedemos o abridor", explicou.

Com o resultado, os bávaros ocupam a quinta posição, depois de ter desperdiçado a chance de assumir a liderança, já que o atual líder, Borussia Dortmund, acabou tropeçando na rodada.

Agora o Gigante da Baviera se prepara para a partida pela fase grupos da Champions League, nesta terça-feira (12), o Anderlecht, da Bélgica, na Allianz Arena.