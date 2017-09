Fortuna Düsseldorf supera Union Berlin no fim e assume liderança

O Fortuna Düsseldorf recebeu o Union Berlin na Esprit Arena em partida válida pela 5ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (10). Os rot-weiss vivendo bom momento na temporada enfrentou um time que também vinha fazendo boa campanha nesse início de campeonato e flertava a liderança da competição.

Numa partida cheio de gols os mandantes conseguiram vencer de virada pelo placar de 3 a 2 com gols de Sobottka, Usami e Neuhaus. Para os visitantes os gols foram de Kreilach e Ayhan contra. Com o resultado deixou a equipe do oeste alemão na liderança isolada com 13 pontos. Já o time da capital está em sexto com 8 pontos.

A próxima partida do Fortuna Düsseldorf é diante do Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer no próximo domingo (17). Enquanto que o Union Berlin recebe o Eintracht Braunschweig no Stadion An den Alten Försterei na próxima sexta-feira (15).

E os mandantes tiveram uma boa chance na bola parada em cobrança de falta batido por Giesselmann na cabeça de Hoffmann, o zagueiro desviou sem direção. A resposta dos visitantes foi no arremate de Sebastian Polter que mandou em cima do goleiro Wolf.

Só que aos 18 minutos os rot-weiss abriram o marcador em cobrança de escanteio batido por Giesselmann a área e no bate rebate na área Bodzek arriscou errado e a bola sobrou para Sobottka mandar no canto direito de Jensen e colocar sua equipe em vantagem.

Depois o time da capital por pouco não empatou na descida de Hedlund, o sueco recebeu de frente com Wolf só que não conseguiu arrematar.

Na etapa os visitantes tiveram uma grande chance com Kreilach, mas o volante arriscou fraco e perdeu. Mas aos 23 minutos o croata empatou a partida ao desviar de cabeça a cobrança de escanteio batido por Trimmel e mandar fora do alcance de Wolf e deixar tudo igual. A virada foi aos 32 minutos Uchida cruzou para o meio da pequena área e Ayhan desviou para o próprio gol e deixou os berlinenses na frente.

O empate foi aos 39 minutos numa cobrança de lateral na área e no bate rebate da defesa a bola sobrou para Usami arriscar ao gol e igualar o confronto. E a virada veio aos 45 minutos após uma saída errada de defesa adversária, Neuhaus se antecipou e roubou a bola e em seguida arriscou no cantinho esquerdo e decretou a vitória a sua equipe na competição que o deixou na liderança isolada.

Bochum marca duas vezes no fim e vence de virada o Darmstadt fora de casa

No Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor o Darmstadt recebeu o Bochum, os liliens buscando a liderança do campeonato teve pela frente um que teve um início ruim e queria melhorar sua situação na tabela.

Os visitantes conseguiram a virada e venceram pelo placar de 2 a 1 com gols de Diamantakos e Robbie Kruse. Para os mandantes o gol foi de Sulu. Com o resultado levou os camundongos para 11° com 7 pontos. Já os liliens continuam em segundo com 10 pontos.

E o próximo jogo do Darmstadt será contra o Arminia Bielefeld nesse mesmo estádio. Enquanto que o Bochum recebe o Heidenheim no Vonovia Ruhrstadion, os jogos serão realizados no próximo domingo (17).

Braunschweig saiu na frente, mas Sandhausen arranca o empate no fim do jogo

O Eintracht Braunschweig jogou contra o Sandhausen no Eintracht-Stadion, os leões querendo subir na tabela enfrentou uma das surpresas desse início de temporada e que vem um campeonato interessante.

No duelo disputado terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Boland. Para os visitantes o gol foi de Klingmann. Com o resultado deixou os leões em oitavo com 7 pontos. Já os alvinegros estão em quinto com 8 pontos.

O próximo confronto do Eintracht Braunschweig será diante do Union Berlin na próxima sexta-feira (15). E o Sandhausen recebe o Kaiserslautern no BWT Stadion am Hardtwald no próximo sábado (16).