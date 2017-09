Bundesliga Feminina: Freiburg surpreende e vence Bayern de Munique pela segunda rodada

Foto: Reprodução/DFB

A segunda rodada da Allianz Frauen Bundesliga teve suas seis partidas realizadas no sábado (9), por conta dos compromissos das seleções europeias pelas Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo de Futebol Feminina 2019, que será realizada na França. O Wolfsburg goleou novamente e segue na liderança com seis pontos e melhor saldo de gols, enquanto o Bayern München tropeçou em casa diante do Freiburg.

Com bom futebol, Freiburg surpreende o atual vice campeão em Munique

Na principal partida da rodada, o Freiburg não tomou conhecimento do Bayern de Munique e manteve sua filosofia de futebol ofensivo, mesmo jogando longe dos seus domínios. Ambas as equipes vinham de vitórias na última rodada, mas foi a equipe da Floresta Negra que - com jogada iniciada pela meio-campista Julia Simic, que por muitos anos vestiu as cores do time da Baviera - marcou o único gol do jogo aos 20 minutos da etapa inicial com Hasret Kayicki.

Outro time que venceu e segue no topo da tabela foi o Wolfsburg. Com gols de Harder, Popp, Maritz e da artilheira da última Uefa Women's Champions League, Jakabfi, as Lobas venceram por 4 a 0 o SC Sand, em partida que marcou a reedição de duas últimas Copas da Alemanha, vencidas pelo Wolfsburg.

Werder Bremen conquista primeiro ponto em retorno à primeira divisão

Jogando fora de casa, o Werder Bremen, que retorna a elite do futebol feminino alemão nessa temporada, empatou por 2 a 2 com o Jena. Rieke e Pietrangelo marcaram para o Jena, enquanto König e Clausen anotaram pelo Werder Bremen.

O Turbine Potsdam venceu o MSV Duisburg por 1 a 0, gol da australiana Kellond-Knight cobrando pênalti, mesmo placar da vitória do FFC Frankfurt diante do Hoffenheim, com gol marcado por Pawollek.

Outra goleada na rodada foi o 5 a 2 do SGS Essen diante do Colônia. Freutel duas vezes, Hegering, Dallmann e Radke marcaram para o Essen, enquanto Schraa e Hearn descontaram para o Colônia.

Por conta das eliminatórias europeias, na qual a seleção alemã fará sua estreia no dia 16 (sábado) diante da Eslováquia, a Frauen Bundesliga retorna apenas no dia 24 (sábado), com os seguintes jogos:

6h - FFC Frankfurt x SC Sand

10h - Freiburg x Turbine Potsdam

10h- Wolfsburg x Jena

10h - Werder Bremen x MSV Duisburg

10h - Bayern München x Colônia

10h - SGS Essen x Hoffenheim

* Horário de Brasília