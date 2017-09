Borussia Dortmund perde Schmelzer, lesionado; Gómez vira desfalque no Wolfsburg

Schmelzer desfalcará o Borussia Dortmund (Foto: Divulgação/Bundesliga)

A terceira rodada da Bundesliga ficou longe de ser favorável ao Borussia Dortmund. Além de empatar sem gols com o Freiburg, fora de casa, o time aurinegro perdeu o capitão e lateral-esquerdo Marcel Schmelzer, que sofreu uma grave lesão. Um exame de imagem realizado nesse domingo (10) confirmou que o defensor rompeu os ligamentos do tornozelo direito.

O capitão, de 29 anos, que estava realizando sua estreia na temporada, havia sofrido uma lesão similar na pré-temporada, e agora volta a desfalcar a equipe aurinegra por seis semanas. Outro possível desfalque é o catalão Marc Bartra, que também se lesionou na partida perante o Freiburg, com um problema na coxa. Existem dúvidas sobre a participação do zagueiro na estreia da equipe na Champions League diante do Tottenham.

Peter Bosz não poderá contar com jogadores importantes para esse confronto: Marco Reus (ligamentos do tornozelo), Guerreiro (tornozelo), Schürrle (muscular), Durm (quadril) e Rode (tornozelo). A viagem para Londres dá início a uma maratona de seis jogos em um espaço de 17 dias para o Dortmund – agravado pelo número de desfalques no elenco.

Mario Gómez vira desfalque no Wolfsburg

Gómez não tem data para voltar à equipe (Foto: Selim Sudheimer/Bongarts/Getty Images)

Centroavante do Wolfsburg, Mario Gómez, de 32 anos, foi substituído por Nany Dimata no empate por 1 a 1 com o Hannover, no Lower Saxony derby, após uma lesão contraída após tentar receber um passe de Guilavogui. O alemão sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo e desfalcará o time alemão por tempo indeterminado. Outro exame será realizado para saber a extensão da lesão.

“A lesão é muito chata, mas eu quero e vou fazer o possível para retornar rapidamente. Entretanto, eu sei que esse tipo de lesão requer tempo e paciência”, disse o centroavante dos lobos, responsável por 16 gols na temporada passada – artilheiro do clube na competição.