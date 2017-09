St. Pauli vence Nuremberg e se consolida na parte superior da 2. Bundesliga

O Nuremberg enfrentou o St. Pauli no Max-Morlock Stadion em partida válida pelo encerramento da 5ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (11). O Der Club buscando a recuperação na competição e voltar a se aproximar do pelotão de cima encarou um adversário que também queria subir na tabela.

A equipe visitante levou a melhor e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Sobota. Com o resultado deixou os piratas subiram para quinta colocação com 10 pontos. Já o Der Club caiu para 10° com 7 pontos.

No próximo jogo o Nuremberg vai encarar Duisburg na Schauinsland-Reisen-Arena. Enquanto que o St. Pauli recebe o Ingolstadt no Millerntor-Stadion, os jogos serão realizados no próximo sábado (16).

E os mandantes tiveram uma boa ocasião de gol aos 14 minutos Valentini se antecipou ao marcador e tocou para Möhwald levantar a bola na área para o experiente Tobias Werner que fazia sua estreia na equipe cabecear e manar sem direção. O mesmo jogador teve outra chance só que acabou se chocando com o goleiro Himmelmann, perdendo o equilíbrio e a oportunidade de abrir o marcador.

A resposta dos piratas foi apenas aos 32 minutos na bola levantada por Litka que encontrou Bouhaddouz e o artilheiro da equipe dominou de canhota e mandou pra fora.

Na melhor chance do jogo foi do time da casa um minuto depois na tabelinha entre Salli e Valentini, o italiano saiu de frente com Himmelmann e mandou em cima do goleiro que fez grande defesa, evitando o primeiro gol do jogo.

Já na segunda etapa os donos da casa perderam outro gol aos quatro minutos, Valentini cobrou a falta por baixo, Löwen dominou e mandou no travessão e na sobra Werner arrematou e também arriscou na trave uma excelente oportunidade de colocar sua equipe na frente. O carequinha em seguida fez boa jogada e arriscou fraco para defesa de Himmelmann.

Só que aos 18 minutos os visitantes abriram o marcador, Himmelmann lançou do campo de defesa Margreitter cabeceou para trás e Sobota com oportunismo aproveitou e mandou na saída de Kirschbaum e colocou sua equipe em vantagem.

A equipe da casa continuou em cima e aos 23 minutos Leibold serviu a Petrak, o tcheco arriscou de fora da área e mandou a bola com perigo, assustando o arqueiro visitante. Um minuto tiveram outra chance só que desperdiçou.